「老師說喝彩虹藥水是秘密」新北餵藥疑雲 家長：不可能是烏龍

新北市疑餵藥案近遭質疑是烏龍事件。自稱受害孩童家長表示，孩子說有喝彩虹藥水，若是毒，不管喝幾次都是毒。不會因未驗出就是烏龍，「根本不可能是烏龍一場，驗髮結果都還沒公布」。

新北市某幼兒園疑似餵藥案引發關注，中華民國幼教聯合總會25日發表聲明，鑑於餵藥烏龍事件已釐清，請全國幼教老師遵循謹遵託藥相關步驟，恢復協助幼兒安全餵藥。

新北市政府26日表示，汐止某幼兒園血中苯巴比妥檢測為臨界值的幼童，經以液相層析串聯質譜儀檢測，確認幼童血中「未檢出」苯巴比妥，並指稱這名幼童的家長認為是烏龍事件。

社群網站臉書（Facebook）社團「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」昨天有自稱受害家長發文指出，新聞輿論總是曇花一現後，大家就忘了，可是他們這些家長卻忘不了這2個月煎熬，孩子們更忘不了在幼稚園的事與老師管教。

貼文中，家長表示，每天與孩子睡在一起，孩子會做惡夢說著不要不要；且當孩子生氣並用頭去撞牆、拉頭髮，大聲吶喊、大哭大鬧時，他們心裡開始有懷疑。

家長說，當孩子好不容易卸下心房說出「老師說喝彩虹藥水是秘密，不能跟爸媽說，說了就會被打」或「會抱老師，是因為太害怕老師了，怕會被老師打」及「好開心今天爸爸媽媽提早來接我，天還沒黑，因為每次只剩下我在幼稚園的時候，我都很害怕」。原來曾相信絕不會不當管教或餵食不明藥物的老師都是假的。

「問起孩子，在幼稚園的回憶，大部分他們還是很開心的，因為認識了一群好朋友」，家長表示，但再問起喝彩虹藥水及老師打人的事後，他們還是不太敢回答，要一再確認不會再到那間讓他們害怕的幼兒園後，才敢說出心裡話。

家長指出，孩子指稱有喝過彩虹藥水，不論幾次、不論有沒有驗出，如果喝的是毒品，不管喝幾次都是毒。不會因為沒有驗出，就是沒事或烏龍，「根本不可能是烏龍一場，驗髮結果都還沒公布」，並質疑到底要等多久才會有結果與真相。