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王鴻薇檢舉：招名威散布不實資訊 應評估適任否

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
針對新北幼兒園餵藥事件，中原大學副教授招名威日前涉嫌散布不實資訊，引起社會恐慌，國民黨立委王鴻薇今天向中原大學具名檢舉招名威，涉嫌違反選罷法、社維法踐踏專業有損校譽。圖／王鴻薇辦公室提供
針對新北幼兒園餵藥事件，中原大學副教授招名威日前涉嫌散布不實資訊，引起社會恐慌，國民黨立委王鴻薇今天向中原大學具名檢舉招名威，涉嫌違反選罷法、社維法踐踏專業有損校譽。圖／王鴻薇辦公室提供

國民黨立委王鴻薇昨向中原大學具名檢舉該校副教授招名威在新北餵藥事件中，散布不實資訊引起社會恐慌，已涉嫌違反選罷法、社維法，踐踏專業、有損校譽。王並揭露招名威過去涉及性騷擾案件、公然歧視學生，請中原大學依教師法重新評估是否適任。

王鴻薇表示，招名威在三立新聞台六月十七日節目「鄭知道了」，將檢測表中的六十四（-）中的（-），聲稱是必須零檢出意思，經台灣事實查核中心實際諮詢台灣醫事檢驗學會常務監事高智雄、台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲、台大化學系副教授徐丞志後，強調是「錯誤」訊息，且臉書也標示其為不實資訊。

王鴻薇指出，招名威過去就曾「大翻車」，涉及歧視事件；還涉及帶頭性騷擾學生，性平會認定屬實，至今卻未向受害人道歉。

【記者曾增勳／桃園報導】中原大學昨晚以新聞稿表示，校方尚未接獲王鴻薇檢舉資料，等正式接獲檢舉，會依照校內程序進行相關調查與處理。記者試圖與招名威聯絡，但招手機關機。

招名威本月廿一日下午透過臉書表示，他與幾位專業醫檢師朋友討論，都認定（-）是代表零檢出，未檢出本包含零檢出，造成社會大眾誤解，對認知與語意上的問題，「本人深感抱歉」。

巴比妥 幼兒園 王鴻薇 招名威 性騷擾 選罷法

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