桃園稽查108家醫療院所藥局 皆無苯巴比妥不當使用

新北市幼兒園疑似餵藥案延燒，桃園市政府為避免幼兒家長疑慮，上周啟動「苯巴比妥稽查專案」。衛生局表示，截至今天共稽查108家診所、藥局和醫院，皆未查獲不當處方使用或流向不明的狀況；至於6歲以下幼童公費抽血檢驗情形，目前有10人掛號、7人抽血檢測，都沒有異常。

衛生局表示，截至今天已查核95家藥局及8家醫療機構，並回溯查核處方來源的5家診所及醫院，總計稽查108家皆未查獲不當處方使用或流向不明的狀況；市府16日起也提供桃園市境內6歲以下幼童，及設籍桃園市但在外縣市就讀或生活的幼童，可以公費抽血檢驗，目前共接到76通電話諮詢，協助10人掛號、7人抽血檢測，都沒有異常情形。

衛生局表示，今天召開醫療及檢驗專家視訊會議，特別邀集台大法醫學研究所所長翁德怡醫師、台灣兒科醫學會秘書長暨林口長庚兒童內科部副部長歐良修醫師、桃園市醫事檢驗公會理事長張壁月、林口長庚檢驗醫學部主任闕宗熙醫師及副部主任黃瓊瑰、國軍桃園總醫院等專家代表，針對幼兒採檢方式及檢驗結果等提供意見，會中建議日後可以單項檢驗尿液巴比妥酸鹽（Barbiturates），透過定性方式檢測有無異常，保障幼童健康。

衛生局呼籲，若6歲以下幼童沒有出現嗜睡、躁動等無法解釋的異常行為，也沒有接觸到不明藥品的情形，就不用接受檢驗，有採檢需求者，可至桃園市衛生局網站查詢最新消息。同時提醒醫療院所及藥局開立或調劑使用管制藥品均應符合管制藥品管理條例相關規定，衛生局將持續進行管制藥品查核，若查獲違規，將依管制藥品管理條例及相關規定處辦。