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「幼教師出現轉職潮」 幼教團體籲停止汙名化

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
新北市餵藥案延燒，國民黨立法院黨團昨舉行記者會，與多名幼教團體代表同台，呼籲檢調儘速釐清真相，還給幼教老師清白，停止汙名化幼教人員。圖／國民黨團提供
新北市餵藥案延燒，國民黨立法院黨團昨舉行記者會，與多名幼教團體代表同台，呼籲檢調儘速釐清真相，還給幼教老師清白，停止汙名化幼教人員。圖／國民黨團提供

新北某私立幼兒園爆發學童疑遭不當餵藥事件，幼教人員受到社會各界質疑。

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，與多名幼教團體代表同台，呼籲檢調盡速釐清真相，還給幼教老師清白，並請社會各界停止汙名化幼教人員。有幼教團體透露，事件發生後，幼教老師始現轉職潮，幼教政策恐崩潰。

中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北透露，事件發生後，幼保人員士氣低落，有如過街老鼠人人喊打，甚至有幼教人員已表態離開幼教業；新北市幼兒教育學會理事長陳敏惠指出，許多幼教人員面臨工作上的挫折感，開始出現老師轉職潮，他們寧可轉職到服務業，當幼教人員人數不斷下降，可能真的會讓幼教政策面臨崩盤。

國民黨立委吳怡玎表示，這是社會重大事件，檢調需盡快釐清，新北市教育局是行政機關，無法強制執行採檢工作，也不能公布採檢結果，請檢調單位公開不會影響案情偵辦的部分。

台北市議員李彥秀也呼籲，整起事件應該尊重醫藥專業，司法也應盡速調查，還原事情真相。

全國幼兒園暨教保人員聯盟總會總會長劉秋芳表示，她敢保證老師教導小朋友要禮貌、要感恩，絕對不可能餵毒給小朋友。她強調，這是很大的汙辱，她也要提告，如果最後釐清事實真相不是這樣，絕不容許社會汙衊教保員。

藥師沈采穎稱，藥師目前也是士氣低落，被指責是否私底下販售管制藥品。每年衛生局都會來突擊稽查，管制藥品的規定相當嚴謹，不可能有自費購買或市面流通的情況，希望檢方盡速調查。她也批評，針對此事件，沒有看到蔡英文總統關心。

巴比妥 幼兒園 幼教 蔡英文 李彥秀 吳怡玎

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