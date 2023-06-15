巴比妥處方藥 盤點存量無異常

新北市某私幼餵藥疑雲引發關注，食藥署昨公布國內「巴比妥」成分藥證最新狀況，目前有三款治療癲癇藥物仍生產，市面上另有胃雅錠、胃可樂錠（井田）、腸宜錠、醫嗽寧錠（井田）、喘咳寧錠（大豐）、樂安錠（強生）等六款醫師處方藥品，其中「醫嗽寧錠」適應症為小兒氣喘、支氣管炎。

食藥署也公布近半年來「管制藥品」稽查結果，各地方衛生局今年一月一日至六月十日止稽查五四九九家次，其中一三一件違規，主要為行政疏失，如處方箋、病歷未蓋章，或簿冊未落實每天結存與記載等，並未發現流向異常案例。副署長陳惠芳說，該事件爆發後，各地地方衛生局陸續盤點轄區內「巴比妥」存量，也未發現流向異常違規。若有需要，食藥署將提供資料給檢調單位。

在篩檢部分，日前一名家長出示孩子四月廿七日尿液檢驗報告，結果「巴比妥數值達六十四」，某毒理學專家認為「巴比妥鹽根本不應出現在小孩體內」，零檢出才是唯一合理結果。對此，醫檢師公會全聯會常務監事高智雄提醒「不能把初篩數值當質譜儀的結果」，初篩報告數值在二○○奈克／毫升以下是陰性，出現數值，也不能推論用藥。

以「巴比妥數值達六十四」個案為例，報告單記載六十四（-），正確意思為小於該檢測陽性閾值二○○奈克／毫升的陰性結果，不能解讀為「找到六十四奈克／毫升的巴比妥」；再者，初篩結果也有偽陽性問題。