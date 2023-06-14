綠砲聲隆隆 侯友宜：一分證據說一分話

新北市長侯友宜昨主動到議會參加私幼餵藥案專案報告「直球對決」，民進黨團砲聲隆隆，質疑侯先定調為「教師餵藥案」才造成恐慌；藍營則反擊綠營傳言四月就有人通報此案是假消息，要塑造侯市府消極拖延、甚至吃案的負面印象，雙方吵成一團。侯友宜強調，各局處在不影響司法偵辦下，都有做好自己本分。

民進黨議員卓冠廷質疑，侯友宜六月八日定調此案是「居心叵測的老師餵藥」，又改口說原因待檢方查明，說法反覆就是造成社會恐慌的元凶。民進黨議員廖宜琨則說，如果不知道用了什麼藥，為什麼幼兒園要撤照？

侯友宜說，事件由檢察官主動調查，因為當初只有一個班有三人驗出苯巴比妥，後來其他兩個班級也驗出，在這個狀況下才決定廢止私幼執照。至於他在六月八日公開道歉，是為照顧孩子不周、讓家長不放心而道歉。

廖宜琨指出，如果不是餵了巴比妥，會不會恢復幼兒園營運許可證？侯友宜表示，這涉及到三個不同班級，要釐清園方有無行政責任後再檢討。

民進黨議員彭佳芸質疑，市府五月十五日啟動專案小組究竟稽查了什麼？侯友宜強調，外界紛紛擾擾，他要求同仁堅定不慌，做好該做的事情才能啟動偵查，為了怕事實不公正，第一天只做輕微行政調查，不干擾偵查原則，五月十六、十七日靜待檢方偵辦，十八日就隨檢方啟動市府調查，市府沒有停頓。

侯友宜指出，啟動調查後都持續和同仁開會掌握進度，並告知教育局公開案情時序，也請社會局啟動早期重大兒虐處置、及早介入，全案涉及傷害、妨害兒童發育、毒品管制等，都是重罪，因此他第一時間指示毋枉毋縱，用公正客觀科學態度還原真相，他常說「一分證據說一分話，不是證據不要說話。」

國民黨議員林國春批評民進黨「狗官」造謠，民進黨議員戴瑋珊在節目上亂講，戴拍桌回擊對方辱罵官員、民代，要求公開道歉並送紀律委員會處理。彭佳芸說，林國春罵議員「狗官」應該嚴厲譴責，做錯事的人沒有資格罵別人。國民黨議員葉元之表示，民進黨不斷說家長四月就通報是假消息，造成社會恐慌，嗆綠營「這是市議會，不是動物園，沒水準，素質這麼差，真是受不了」。

藍綠議員吵個沒完，侯友宜報告後準備離開議會，綠營多名議員追到門口，藍營多名議員見狀組成人牆，護送侯上車離開。

民進黨團隨即舉行記者會抗議市府專案報告說不清楚、講不明白，處理方式與恩恩案如出一轍，態度令人髮指。國民黨團則肯定侯友宜進議會專案報告，讓家長安心，也讓社會大眾安心。