獨／餵藥案全陰性2種檢驗方法曝光 專家籲小心偽陰偽陽

新北市板橋某私立幼兒園爆發涉嫌對幼兒餵食「巴比妥」藥物，部立台北醫院免費協助檢驗，目前26位就醫孩童檢驗都是陰性。部立台北醫院及醫福會指出，最早完成檢驗的14人是醫院用毒物藥物篩檢試劑測得，為「螢光免疫分析法」，巴比妥鹽類的定性極限為每毫升200奈克；另外12人則是委託外部實驗室，採用EIA定量分析，為「酵素免疫法」，巴比妥鹽類的定量極限為每毫升20奈克。

醫福會執行長林慶豐表示，有定性分析或定量分析兩種方法，選擇依據是家屬需求和醫師專業判斷。如果希望快點有結果，就會用定性分析，如果沒有急迫性，可以用定量分析。

部立台北醫院副院長郭憲華表示，院內採用的是Quidel Triage TOX Drug Screen毒物藥物篩檢試劑 。為利用螢光免疫分析法，一次測定尿液中是否含有九種物質，巴比妥鹽、安非他命、甲基安非他命、古柯鹼、鴉片、大麻、三環抗憂鬱藥、美沙酮、苯二氮，每種物質的定性極限(閾值)從每毫升50奈克到每毫升1000奈克不等。9種物質的任一種超過閾值，就會顯示陽性，若9種物質濃度都低於閾值就是陰性，巴比妥鹽的閾值是每毫升200奈克。

醫福會執行長林慶豐表示，委託院外實驗室是用EIA酵素免疫法，是一種定量分析，巴比妥鹽類的定量極限為每毫升20奈克，比前述定性分析更靈敏。

部北所採用的檢驗方法都是屬於免疫法，要判讀檢驗結果前，應先了解各項方法的限制。台大醫院兒少保護醫療中心兒童急診科主任曾偉杰發文表示，免疫法是利用藥物結構上的特徵來進行反應，很可能會有偽陽性或偽陰性的問題。如果不知道病人有用什麼藥， 只是懷疑他有用藥， 則使用免疫法作為病人是否有使用該藥物的判斷就不一定正確。

曾偉杰今接受電話採訪時表示，免疫法就像「就像是從人群中找明星臉一樣，特徵類似的臉，有可能會被誤認。」目前國際公認標準藥毒物檢驗方法是「氣相層析質譜儀」或「液相層析質譜儀」，不是針對結構，是看特定物質的分子量，更為精準。如果醫師對免疫法的結果有疑慮，下一步可是用質譜儀確認，但大部分醫院都沒有質譜儀。

曾偉杰提醒，所有的檢驗結果，即使是用質譜儀檢驗出來的結果，都需要配合臨床的合理懷疑， 也就是必須要有正確的檢驗和配合臨床診斷， 才不會造成誤判或誤解。

醫事檢驗師公會全國聯合會常務監事高智雄表示，一般醫院不設置質譜儀，主要是因為採購、人員訓練都是高成本，但使用頻率不高。 為了及早偵測危害、盡快治療，醫院通常會先使用比較快速簡便的篩檢工具，但如果只用免疫法，確實是會有偽陰、偽陽問題，但就算再用質譜儀複驗，也可能受到藥物代謝速度的影響，如果已經代謝掉還是有可能測不到。

目前外界都期盼驗毛髮可以見真章，但這也急不得。高智雄說，有意願幫忙檢驗毛髮的實驗室，需要先取得符合國際標準的標準品、建立標準反應、確立檢驗有效性、完備整個檢驗流程，才可能開始用於檢驗。