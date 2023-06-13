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新北餵藥案延燒 洪孟楷：侯友宜陣營趕快平息事件

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷今日呼籲，國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜陣營不該再讓火持續延燒，新北市府該做的事情趕快做。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委洪孟楷今日呼籲，國民黨總統參選人暨新北市長侯友宜陣營不該再讓火持續延燒，新北市府該做的事情趕快做。記者屈彥辰／攝影

新北市餵藥案爭議持續延燒，新北市議會民進黨團要求新北市長侯友宜至議會進行專案報告。國民黨立委洪孟楷今日表示，呼籲侯陣營不該再讓火持續延燒，新北市府該做的事情趕快做。

洪孟楷表示，新北餵藥案一定要趕快把真相釐清，並且讓所有孩子不能有絲毫損傷，不管中央該負責的、地方該負責的，都應該要負起相關責任，他也呼籲各界不該在這事情持續政治操作，最重要的是回歸到根本問題，也就是孩子健康、為何會發生這樣的事情，以及未來全台灣各幼兒園都不應該再發生這樣的事情，這才是這件事情給全台家長、中央及地方政府的啟示。

針對媒體人黃暐瀚說「侯友宜若不去專案報告，也不用選了」，洪孟楷表示，個別媒體評論員的意見都尊重，他身為兩個孩子的家長，非常了解也非常痛心為何有這樣的事件，這過程出了什麼瑕疵跟問題，應趕快把事情說清楚。

洪孟楷呼籲，侯陣營真的不該再讓這把火持續延燒，新北市府該做的事情趕快做，不只是該做的事情要做，還要超前部署，中央趕快追究藥從哪邊來，檢調作業也應該趕快做，這事情不應該是政治操作，中央、地方政府不分心的盡快把真相釐清，這才是所有為人父母想要看到的。

巴比妥 幼兒園 洪孟楷 侯友宜 黃暐瀚

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