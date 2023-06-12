專家：「巴比妥」檢驗數值低 可能有偽陽性

新北市府公布私幼八名幼童體內「巴比妥」血液檢驗結果，其中一名幼兒每西西血液有三點零至三點五微克；台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，低於二點四微克「代表有偽陽性可能」，建議採用更精準的液相層析串聯質譜儀來檢驗毛髮，六公分頭髮就可得知過去六個月「苯巴比妥」濃度。

楊振昌表示，癲癇病友血液中「巴比妥」濃度在十到四十微克間為正常治療劑量濃度，濃度過高就須立即啟動治療或洗腎；為盡快釐清事件真相讓幼童家長安心，北榮著手研發毛髮檢驗方法，預估最快三個月，最慢不超過六個月就可得到精準數據。

林口長庚醫院檢驗醫學部主任闕宗熙也指出，就目前驗出的微量殘留來看，不會對孩童造成傷害；血液物質太多，數值低時的判讀要很小心，不是測到就代表有藥物反應，需臨床醫師詢問，讓家長小孩都描述，較能積極判定，再來追蹤。

他說，藥物停留在血液的時間比尿液久，檢測也較全面，但驗血、驗尿數據只能判讀檢測當下及後續會不會有傷害，不能判定有沒有被下藥，推測整個用藥情況還是要檢測毛髮才能判定，但毛髮檢測因長度有極限，洗髮、剪髮都可能影響，沒那麼普遍，難度也更高。