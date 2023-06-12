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藍綠攻防激烈…侯友宜批賴清德搞不清楚狀況 綠回嗆

聯合報／ 記者丘采薇劉宛琳鄭媁張睿廷李成蔭蔡維斌陳雅玲劉懿萱／連線報導
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天針對新北市板橋幼兒園餵藥風波，侯友宜呼籲檢調盡快把藥物的源頭找出來，才能釐清後續狀況。記者蔡維斌／攝影
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天針對新北市板橋幼兒園餵藥風波，侯友宜呼籲檢調盡快把藥物的源頭找出來，才能釐清後續狀況。記者蔡維斌／攝影

新北幼童餵藥疑案引發藍綠政治攻防。民進黨總統參選人、副總統賴清德日前批新北市府動作慢，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天反批賴搞不清楚狀況，請賴交代檢方趕快釐清藥物來源，民進黨再回批侯處理餵藥案和恩恩案手段如出一轍，要把責任歸於家長和中央。

民眾黨總統參選人柯文哲表示，有問題就趕快合起來解決掉，不要怪來怪去；他覺得很奇怪，那是管制藥品，要趕快去查。

侯友宜說，目前幼兒園已停止營運，大部分幼兒也已安置，這段時間有人惡意操作，對國家沒幫助，也無法讓家長、孩子放心，真相拖愈久家長愈不放心，呼籲檢方快查清楚是什麼藥物、藥品來源。

針對外界對報案時間眾說紛紜，侯提高聲量強調「五月十五日這天才正確」，呼籲檢方偵辦腳步要快。侯友宜競選工作室發言人陳柏翰也說，市府多次清查市長信箱及一九九九民眾陳情案，過濾二萬三五○○件陳情及近二萬通電話，並無任何「四月撥打一九九九」的紀錄，這些皆為網路謠傳，請賴清德及民進黨不要公然造謠、混淆視聽、政治操作。

賴清德競選辦公室發言人、新北市議員戴瑋姍批評侯市府吃案拖延怠惰，沒即時行政調查，導致證據消失、搜集不全，「甚至我懷疑有通風報信的情況，否則這麼剛好幼兒園能提早刪除監視器畫面？」她說，侯友宜要賴清德「交代」司法處理，但侯難道不知道「司法獨立」？侯的回答始終避重就輕，拒絕進議會專案報告是無法講清楚還是害怕講清楚？

巴比妥 賴清德 侯友宜 柯文哲 恩恩案 戴瑋姍

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