板橋私幼餵藥事件何時接獲？教育局：清查後確認是5月15日

板橋私幼餵藥事件擴大，新北市副市長劉和然今開記者會說明最新進度。新北市教育局長張明文今天針對事件進度說明，確定是5月15日接獲，經清查市長信箱1萬件，及1999專線共1萬3500案，確定4月無關於此案件相關的內容。

張明文表示，針對板橋私幼時間序，接獲到本案就是5月15日，教育局、社會局接獲疑似案件，就立即啟動司法行政調查，還是要再次強調，經過清查市長信箱1萬件，並無相關陳情案件紀錄，及1999專線共1萬3500案，檢視分案紀錄，以及逐通確認民眾來電內容，確定4月無關於此案件相關的內容。

張明文說，教育部承辦人與教育局共3次通電，5月19日教育局股長接到教育部國教署承辦人來電、6月6日教育局股長回電國教署承辦人、6月7日教育局承辦人接到國教署承辦人電話，總計3次聯繫皆是詢問本案相關進度及狀況，教育局說明本案處理方式及策略後，教育部表示全力支持教育局作法。

劉和然補充，昨晚說明會中，家長最想確認的事情，是到底哪天收到相關陳情，昨天也很確定告訴家長，經過清查，包含1999、市長信箱，確定是5月15日。