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家長：未委託園方餵巴比妥

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北板橋一所知名連鎖幼兒園發生疑似餵藥「巴比妥」事件。圖／聯合報系資料照片
新北板橋一所知名連鎖幼兒園發生疑似餵藥「巴比妥」事件。圖／聯合報系資料照片

檢警偵辦板橋某私立幼兒園疑似對孩童下藥案，對照幼兒園提供的用藥單，寫明服藥時間、用量，還有幼童姓名、家長簽名欄位。本報記者追查，這份是「幼童用藥單」是要提醒幼兒園教師給孩子吃家長準備的藥。有家長不滿表示，不是要老師自行備藥來餵，「我們沒有委託園方餵巴比妥」。

幼兒園一名家長提供的「幼兒用藥單」內容，除了提及幼兒的個資、就讀班級、家長簽名外，其餘是幼童個人用藥時間、份量、用藥叮嚀、用藥紀錄等，即便需要家長簽名，也並非是同意書，只是記錄幼童是否按時吃藥的單子。

家長說，該單子是當小朋友感冒需要吃藥時，家長要拿單子填小朋友需要吃的藥物、藥水及吃藥時間等注意事項，且是吃家長準備的藥物，不是吃老師準備的藥，是請園方協助餵藥，且每次餵藥要寫藥單，「問題是我們沒有委託園方餵巴比妥」。

另名江先生憤怒地說，小朋友難免會感冒，也會接觸其他小朋友，他問過醫師，小朋友的感冒藥不論哪個牌子、廠商，都不會有巴比妥的成分。

江先生指出，五月廿三日到幼兒園要申請退學時，園長、主任竟然還要求家長簽署「自願退學」的文件，且園方都沒有道歉。

新北教育局表示，實務上幼童若有用藥需求，家長須將藥品提供給幼兒園並簽立用藥單，幼兒園不會自行準備藥物供幼童服用。

巴比妥 幼兒園 感冒

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