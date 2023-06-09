新北私幼餵藥案惹眾怒！重要時序與相關爭議一次看

新北市板橋區某私立幼兒園發生幼兒疑遭老師餵食藥物及不當體罰案，引發軒然大波，以下為重要時序與相關爭議一次看。

一、事件緣起

3名家長5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案，指就讀某幼兒園的子女今年2月到4月間有情緒易怒及自殘等行為，並稱遭老師餵食藥物及遭不當體罰等。

二、事件重要時序

--4月底：家長稱透過1999專線及市長信箱通報新北市政府，卻未獲回應。

--5月12日：園方以「租約到期」為由，將於7月底結束營業。

--5月14日：家長向警方報案。

--5月15日：新北市府教育局接獲通報，當天啟動行政調查。

--5月18日：檢方發動首波搜索、查扣電腦等相關證物。

--5月19日：教育部致電了解新北查處進度（之後又再數度致電要求查處）。

--5月22日，園方提供某家「配合檢驗的中心」讓家長前往化驗，但不信任園方的家長自行帶孩子到榮總化驗；新北市府社會局追蹤、家訪，提供醫療與法律諮詢。

--5月25日：海山分局指當週有2名家長報案。

--6月2日：家長舉行記者會質疑市府消極作為。

--6月5日：新北市府衛生局啟動「到園檢驗」專案。

--6月8日，檢方發動第2波擴大搜索，園長等數名被告交保，累計10餘名家長報案。

--6月9日，檢方發動第3波約談，新北市長侯友宜以不公開方式與家長見面。

三、相關爭議與爭點

Q：新北市府何時獲知本案？

A：家長指早在4月就已透過1999專線及市長信箱通報新北市政府，卻未獲回應，但教育局長張明文說，全面清查1999與新北市長信箱，都沒接獲投訴。

Q：新北市府在採檢、安置給了哪些協助？

A：民主進步黨籍新北市議員黃淑君表示，第一時間就要求教育局快進場採檢，教育局卻只不斷透過幼兒園當窗口對家長說明；安置部分，教育局只丟其他幼兒園名單給家長稱還有名額，要家長自己報名登記。

教育局表示，5月22日先提供家長檢驗所及榮總毒物科窗口，後續徵詢家長，共16名同意採檢；安置部分，提供周邊園所尚有缺額名單給家長選擇，之後1對1徵詢協助安置，逐一聯絡家長了解個別需求，目前已有部分幼生轉園，部分家長待參觀園所再決定。

Q：為何直到6/5才入園專案採檢？

A：教育局表示，須尊重家長採檢意願。6月1日起配合司法偵辦進度鼓勵家長採檢，由衛生局協調醫院「到園檢驗」專案，安排醫師及醫檢師到園檢驗。

Q：為何侯友宜不在6月9日上午市府公開記者會說明，卻排定晚間私下見家長？

A：中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇質疑侯友宜是否要私下向家長「摸頭」；市府表示，侯友宜上午雖未出席記者會，仍不斷與副市長劉和然、教育局等聯繫掌握狀況，至於晚間不公開行程，是為保護家長和幼兒隱私。