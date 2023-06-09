餵藥案家長暴怒：求償安置問誰

新北市板橋某私幼餵藥案持續延燒，新北教育局昨晚舉行家長說明會，卻臨時改成一對一諮詢，導致部分家長撲空；現場無教育局人員說明，家長怒火更甚，不斷問「到底在搞什麼」。新北教育局幼教科長陳沛雯說，因家長建議要一對一關懷，昨晚先排十七名家長說明，今天也將加開說明會，十三日市府將在議會專案報告。

教育局昨晚通知六十七名家長與會，原訂有卅五名家長出席，傍晚突然改成一對一說明會，安排醫師、心理師及律師說明，且不對外開放，還派員在門口把關，家長抱怨想反映問題卻找不到窗口。

一名受害家長說，事件發生後，僅社會局家訪中心社工詢問情況，教育局全未聯絡，得知昨晚開說明會，下班後刻意趕到，卻發現名單沒有她，市府相關單位的橫向聯繫實在太差。

「為什麼又是這一家」何姓家長質疑，教育局暫時把孩子安置在同業者另間幼兒園，但業者加盟幼兒園才剛出事，他們實在不信任；且八月即將轉到新學校，難道孩子要在三個月內適應兩所學校嗎？

家長說，出事的幼兒園六月十二日停業，教育局卻沒有聯繫窗口，說明會現場也沒有教育局的人，實在太誇張，「後續跟幼兒園要求退費、求償及安置要問誰？」

市議員黃淑君說，教育局對幼兒園後續安置及行政調查不明確，且朝令夕改一變再變，昨天上午說要開集體說明會，傍晚突然改成一對一個別諮詢，但家長們對案件不了解，很多疑問要問教育局。

議員張維倩表示，過去處理托嬰中心打腳底板、公托不當體罰等案件，市府可在第一時間開公開說明會，解決家長疑慮並說明後續處置方式，為什麼現在不能？教育局應公開說明。

新北某私幼餵藥案彭姓園長昨晚以五萬元交保，面對記者提問均未回覆。記者曾吉松／攝影

【記者柯毓庭／新北報導】江姓家長抱怨園方至今沒道歉，他是看新聞驚覺小孩似乎有中毒跡象才帶去醫院採檢驗出毒物反應，除了自責，對幼兒園不負責任態度感到非常憤怒，「小孩交給幼兒園，幼兒園就有責任與義務，但他們都說司法還在調查中，態度非常推託」。

江姓家長指出，他的小朋友在幼兒園就讀約兩年，從小班到中班，被控餵小孩吃藥的趙姓教師是中班導師，在幼兒園任職兩年多，剛好他的小朋友在幼兒園也兩年多，他非常擔心「現在主要就是這件事到底持續了多久？」

這名家長說，相關單位應盡速協助其他家長檢驗小朋友毛髮，他質疑這件事恐怕不單只有趙姓教師涉案，「餵毒的時候其他人都不在嗎？校方監視器，檢警要查的時候你剛好壞掉？」盼司法盡速釐清事實。