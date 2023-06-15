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黃敬平爆桃園市府工程性騷案被「河蟹」 社會局說話了

中央社／ 桃園15日電
桃園市議員黃敬平爆市府社會局委外大溪老人文康活動中心工地男監造員性騷擾營造商女職員。圖／黃敬平提供
桃園市議員黃敬平爆市府社會局委外大溪老人文康活動中心工地男監造員性騷擾營造商女職員。圖／黃敬平提供

桃園市議員黃敬平今天爆料，社會局委外新建的大溪老人文康活動中心，工地發生性騷擾案，社會局官員卻想「河蟹」。社會局表示，當時並未接獲申訴，現已發函勞動局重啟調查。

黃敬平今天爆料，桃園市政府社會局委外新建的大溪老人文康活動中心，工地的工程監造商男監造員，涉嫌持續性騷擾工地營造商的女職員，包括言語、摸手、摸肩等不當肢體碰觸。

陳情指出，受害女職員蒐證後向公司投訴，公司向社會局主辦人員反映時，卻被對方以「純屬私人行為不便介入」為由搪塞，還要求公司不予追究。

黃敬平指出，社會局接獲時，不僅第一線人員想「河蟹」（意指和諧），連長官知道之後也覺得與社會局無關、是行為人監造單位的事情；雖然監造單位資遣爭議當事人、帶當事人向被害人道歉，卻沒有啟動調查程序，造成日後社會局或勞動局在行政調查上的困難。

黃敬平說，監造單位受社會局委託行使公權力，在行政法上的地位等同於行政機關，社會局應該與監造單位負連帶責任，本就不該脫免其責，社會局這種心態，竟然還執掌婦女保護業務，桃園市長張善政高舉著成立婦幼局的大旗，社會局卻是如此扯後腿，令人瞠目結舌。

對此，桃園市政府社會局表示，此案發時間為民國109年6月，經查事件發生時，監造廠商調查後已立即開除該名監造人員，並向被害人及施工廠商道歉。

社會局表示，受害人並未告知社會局受到性騷擾，社會局當時並未接獲申訴，昨天得知此事後，除立即發函請2家公司應依據性別工作平等法規定，採取立即有效的糾正及補救措施，今天也請桃園市家庭暴力防治中心主動關懷被害人，告知相關法律權益。

社會局表示，被害人表示，當時已向公司上層反映，後來也已離職，認為此案當時已有處理，無意願再追究，社會局也已通報勞動局辦理勞動稽查。

社會局表示，工程契約已明定廠商對於履約所僱用人員，不得有歧視性別情事，且雇主應保障員工性別工作權之平等，如知道性騷擾情形，應採取立即有效的糾正及補救措施，並依公司內部訂定的防治措施、申訴及懲戒辦法辦理，以維護當事人權益。

性騷擾 黃敬平 張善政

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