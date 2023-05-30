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師長歧視 「在家自學要裝監視器」
校長歧視我的剪輯專業，說：「影像不就是拿手機剪一剪就好？大不了學校影片都給你剪。」
對自學生雅寧（化名）而言，離開學校、申請在家自學不是一件輕鬆的事。為何本該充滿期待的學習之路卻布滿荊棘？以下為雅寧的告白：
我在舞台上度過愉快的童年，當別人在看電視、玩電動，我在跳舞、歌唱、說相聲、彈鋼琴，我深深愛上舞台，校外表現也比學科成績好上許多。
比起體制內學科學習，我知道自己較適合體制外教育。當初考上高職，我把重心都擺在校外活動，參加社會議題培力訓練、到電影學院和劇團實習，培養剪輯和拍攝能力。
但我的自學之路卻受到學校阻撓。跟學校主管開自學合作會議時，校長先歧視我的剪輯專業，說：「影像不就是拿手機剪一剪就好？大不了學校影片都給你剪」；輔導主任說如果要自學，建議爸媽在我房間裝監視器，確保有好好念書。
他們不了解自學，也不尊重我的專業，憑什麼平白無故傷害我？這些扭曲言語影響到我父母對自學的印象，我的自學規畫被大人強烈反對。
開學第一周，我就陷入拒學泥淖。我會全身發抖地抓著制服，想把束縛我的東西扯掉，作業也寫不下去，天天以淚洗面。
直到班導師發現不對勁，他跟教務主任、我的父母溝通，事情才有了轉機。比起拒學休學，自學是大人相對接受的一條路，最後學校主管也來道歉，說願意支持我的決定，才順利申請自學。
道歉沒辦法抹去我對學校的陰影，但我很感謝當時的班導師，他總是放心讓我嘗試喜歡的事情，也不會拒簽請假單。要是沒有他，我可能很難離開學校。
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