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涉im.B詐騙案 前政院顧問陳振坤3萬元交保

中央社／ 台北31日電
北檢偵辦im.B詐騙案昨天拘提與主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）過從甚密的前行政院政務顧問陳振坤等6人。記者黃義書／攝影
北檢偵辦im.B詐騙案昨天拘提與主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）過從甚密的前行政院政務顧問陳振坤等6人。記者黃義書／攝影

北檢偵辦im.B詐騙案昨天拘提與主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）過從甚密的前行政院政務顧問陳振坤等6人。檢察官複訊後，今晨諭令陳男5萬元交保，但他因交不出保金，降為3萬元交保。

北檢指出，拘提im.B詐騙集團的李姓、卓姓、江姓成員各以新台幣5萬元至10萬元交保；另2名im.B詐騙集團成員，將由刑事局今天移送台北地檢署複訊。

全案起於，網路借貸媒合平台im.B成立於民國104年，曾男涉嫌以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地檢署日前展開搜索、約談行動，聲請羈押禁見曾國緯、曾國緯的女友張淑芬、曾國緯的父親曾明祥、財務長潘志亮、發言人黃繼億等人獲准。

前立委黃國昌日前在臉書（Facebook）發文表示，檢調應偵辦陳振坤是否涉助主嫌曾男等人脫產；他另接獲檢舉，指有政治人物帶曾男去購買數百萬元的威士忌，並藏於陳振坤所經營的旅館地下室內，經他訪查後找到這批威士忌，並向北檢遞狀陳報。

北檢昨天指揮刑事局第七大隊等單位執行搜索14處，拘提陳振坤等6人到案說明，並在陳振坤經營的旅館地下室查扣到125箱名酒及相關涉案財產，全案朝向銀行法、詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌偵辦。

據指出，陳振坤具地政士身分，曾協助有私交的曾男買賣千萬元的房產。至於是單純房產買賣或協助洗錢脫產，仍待檢警調查釐清。

詐騙集團 曾國緯 im.B

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