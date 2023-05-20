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第八年才要拚社宅？蔡英文說尚有12萬戶在努力 張善政怒「虛擲光陰」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
蔡英文社會住宅、包租代管，目標是20萬戶，有12萬戶是正在興建，張善政（前中）說，第8年才要拚，「根本就是虛擲光陰」。記者翁唯真／攝影
蔡英文社會住宅、包租代管，目標是20萬戶，有12萬戶是正在興建，張善政（前中）說，第8年才要拚，「根本就是虛擲光陰」。記者翁唯真／攝影

蔡英文總統上午出席執政7年記者會，談及台灣高房價，她表示，確實是難題，多管齊下抑制房價，其中供給方面推動興建社會住宅、包租代管，目標是20萬戶，有12萬戶是正在興建，而社會住宅步伐會愈來愈快；張善政今對此回應，罕見動怒說，過去了7年，卻還有12萬戶，第8年才要拚，「根本就是虛擲光陰」。

蔡英文出席「執政7年，重新定義台灣，讓世界重新看見台灣」記者會指出，高房價確實是一個難題，執政團隊多管齊下做了很多的努力，就是希望在抑制房價，例如立法抑制囤房禁止囤房或是炒作房價的作為、以及全國交通方案，整合各縣市的交通工具費用讓通勤者負擔可以降低進而擴大居住點的選擇，盼藉此將都會區的居住壓力減低，房價也會受到一定程度的抑制。

蔡英文說，政府持續推動興建社會住宅和包租代管，社會住宅目前還有12萬戶要興建，但未來社會住宅的步伐會愈來愈快；張善政今出席「媽媽桃」記者會表示，蔡英文已執政7年，為什麼到現在進度這個樣子？「根本就是虛擲光陰，」他怒說，過去7年等於說都浪費掉、在空轉，所以目標是20萬戶，在第8年才要趕快把他拚到20萬戶，大家聽一聽合理嗎？

蔡英文 民進黨 總統大選

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