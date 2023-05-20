蔡政府7年遭轟7缺！前立委嘆民進黨「執政倦怠」：恐被藍反超

蔡政府今天(20日）就任七周年，國民黨發言人林家興抨擊，民進黨執政七年，人民只記得「七缺」，分別是缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才，對此前立委沈富雄認為，「七缺」已經變成民眾習以為常的「慢性病」了，並指出民進黨全員出現的「執政倦怠」才是大問題。

林家興痛批，蔡政府除了「七缺」外，還擋疫苗，執行錯誤躁進的能源政策，讓台灣六年內經歷了五次大停電，民進黨躁進挑釁的兩岸與外交政策，讓台灣七年內斷了九個邦交國，兩岸更是兵凶戰危。

對此，沈富雄在「少康戰情室」說，「七缺」已經成為民眾的慢性病，是每天的日常，大家已經習慣了，在這個情況下，蔡政府還有40出頭的滿意度，還是不差的，國民黨如果只想靠「七缺」打贏2024的選戰，機會不大。

但沈富雄認為，最近注意到民進黨內上上下下的人，都缺了一股熱情，也就是「執政的職業倦怠」，沈富雄指出，像是民進黨「反核」、「台獨」兩大神主牌也出現矛盾，一開始因為危險反核，現在又想要乾淨，強調不台獨，但外界普遍認為過去四年是堪稱台灣獨謀最積極的時期。

沈富雄分析，雖然現在民調是賴清德領先，但這個領先很脆弱，民進黨再這樣下去，被國民黨趕過的可能性非常大，賴清德最近很多發言，都看起來很疲累的樣子，民進黨再不使出有效的反應，恐會被國民黨超車。