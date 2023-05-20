新聞眼／打詐無策、避談死刑… 搶救司法信任度淪空談

蔡英文總統任期剩最後一年，細數七年來的施政成績，司法改革是她就任時，最受民眾期待、卻也是如今最令人民無感的一塊，面對詐騙氾濫束手無策，畏縮避談死刑議題，洗不清政治力干預司法人事及辦案的罵名，司法改革方向與國人法律感情相距甚遠，政府聽不見民意的聲音，僅靠「國民法官」也無法力挽狂瀾，救不回低迷的司法信任度。

全國去年逾六十億元血汗錢被「詐」光，案件癱瘓院、檢、警，詐騙成為國安隱憂，但法務部科技偵查法草案「難產」，讓詐團成員順利脫罪，是立法行政機關怠惰的結果，政府看不見受害者的痛苦吶喊，毫無解決之道，用納稅錢砸出來的政策宣傳，連檢察官都嘲諷是國家級詐騙的打詐口號，民眾如何能相信政府打詐的決心？

人民期待司法毋枉毋縱，實現公平正義，每當人命消逝，政府官員撂狠話指責歹徒天理不容，高喊判死刑的聲音四起，但蔡政府充耳不聞，彷彿裝聾作啞就能避開最觸動國人敏感神經的死刑議題，但台灣「實質廢死」三年了，政府不敢明著說政策，也未見提出相關配套，宛如廢死見不得光，想靠消極地不判死、不槍決，撐完執政的最後一年，淪為與加害者站在同陣營的幫凶。

從前監察委員陳師孟約詢判決前總統馬英九洩密案無罪的法官，欲約談參與「諷扁行動劇」檢察官，到檢察官陳隆翔被監察委員追殺，再看到檢察長辦高虹安案不力被拔官，在在顯示政治的手凌遲司法獨立的核心價值，司法官辦案得政治正確、揣測上意，談什麼成功的司法改革？

國民法官新制今年上路，司法院視為司改最成功的政績，不手軟花上億元預算宣傳、各地法院更砸錢裝修法庭，但和坑坑疤疤、漏洞百出的司法問題，卻是相形失色，連綠營自家人都批司法沒有發揮功能，讓人民對政府失去信心，司法改革不是只有設立國民法官。

蔡政府上任耗費半年多召開的全國司改國是會議，法律人與非法律人提出洋洋灑灑數百項改革決議，但多項民調顯示都看不出民眾對司法信任度的提高。

司改不應只是執政周年公告的政績，而是人民長期關心的焦點，司法院高掛「司法為民」四大字作品，但國民卻看不到，更感受不到，如今司法改革的天燈放完了，放眼望去只留下一片灰燼。