蔡政府執政7年 藍轟：人民只記得「七缺」

蔡政府明天就任七周年，國民黨發言人林家興抨擊說，民進黨執政七年，人民只記得「七缺」，缺蛋、缺電、缺藥、缺水、缺地、缺人力、缺人才，且政府「擋疫苗」民眾記憶猶新，錯誤躁進的能源政策，讓台灣經歷六年五次大停電，恐面臨能源遭切斷的國安危機。民進黨基於意識形態，採取一面倒、躁進挑釁的兩岸與外交政策，台灣七年斷交九個邦交國，兩岸更是兵凶戰危。

府院黨明天將共同宣傳七年政績，強調在外交、國防、經貿、能源多面向成績亮眼，施政滿意度維持五成以上，對綠營明年選舉是利多。不過，在野黨齊轟執政黨多數政見跳票，讓年輕人失望，民眾黨主席柯文哲昨號召年輕人入黨當「造浪者」，搶攻青年選票；國民黨明將大誓師，為明年大選「下架民進黨」吹響戰鬥號角。

民眾黨已提名黨主席柯文哲參選下屆總統，選戰團隊逐步就定位，台北市前副市長黄珊珊昨宣布接任柯文哲競選總幹事。民眾黨青年委員昨舉辦召募記者會，現場以「造浪青年」為題，吸引不少年輕人參與。柯文哲致詞時強調，「年輕人有希望，國家才有未來」。

柯文哲說，年輕人比較有勇於挑戰的決心，應讓年輕人意見被帶進政治，例如高房租、高房價、少子化、長照等，若年輕人對政治冷漠，將失去推動力道。相較於民眾黨力搶青年票，民進黨賴清德陣營也擔心青年票生鏽，全力前進校園與青年對話，務求以能說服年輕世代「信賴台灣」，要肯定政府執政，相信民進黨有能力讓台灣更好。

國民黨總統參選人侯友宜喊出「大破大立，政黨輪替」，明天將與藍營執政縣市長、全體立委參選人、黨務幹部、中常委們在黨中央團結大誓師，以具體行動對民進黨執政批判。誓師大會將以侯友宜接受徵召的演說內容為主題，提出體認台灣民眾感受、對台灣土地的感情、國內嚴重對立的感傷「三感」，呼籲「再次政權輪替」。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，民進黨執政下經濟果實未與大眾分享，集中在少數人手中，青年低薪嚴重，房價、物價高漲，經濟問題已愈趨嚴重。

在野黨齊轟民進黨七年執政成績差，民進黨人士表示，府院黨會透過文宣分頭並進，一起向民眾說明七年來完成了哪些政績、報告重大政策的進度，也藉此傳達好的政策要延續、要繼續讓民進黨執政的理念，來爭取民眾支持。