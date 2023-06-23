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汽機車不禮讓行人新法挨轟太嚴苛 交長急喊卡

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導
六月卅日起，汽車不停讓行人將加重罰六千元，還要強制上道安講習課程，至於「不停讓」的執法標準，交通部、警政署下周將討論。記者曾學仁／攝影
六月卅日起，汽車不停讓行人將加重罰六千元，還要強制上道安講習課程，至於「不停讓」的執法標準，交通部、警政署下周將討論。記者曾學仁／攝影

為擺脫行人地獄惡名，交通部修法提高未停讓行人罰鍰。配合新法六月卅日上路，警政署在前天公布配合執法原則，行人只要踏上斑馬線，不論遠近，車輛都須停讓，違者最高開罰六千元，還要接受道安講習。但標準一出，引發民眾反彈，質疑標準太過嚴苛，行人地獄恐成行車地獄。交通部長王國材昨緊急喊卡，將於下周針對執法原則再討論，希望配合六月底「道路交通管理處罰條例」修正上路實施。

交長坦言執法方案不合理

王國材坦言，執法方案過於嚴苛、不太合理，且影響車流順暢甚鉅，前晚與內政部林右昌、警政署長黃明昭討論後，決定暫緩實施，下周一會再針對保護行人執法依據進行討論。

現行未停讓行人執法標準為車輛與行人間隔約三公尺須停讓，但距離界定常出現模糊地帶，配合道交條例修正，提高不禮讓行人罰則，警政署也擬定新的執法標準，斑馬線上不論距離行人遠近，車輛皆須停讓。前天公布後卻引發民眾論戰，不僅駕駛認為過於嚴格，痛批政府「搶錢搶瘋」，就連行人路權團體也認為矯枉過正。

行人地獄恐變行車地獄 製表／生活中心
行人地獄恐變行車地獄 製表／生活中心

修改朝分隔島、線做區隔

王國材昨表示，此為警政署與交通部討論的執法方案之一，但確實過於嚴格。他表示，過去執法是以行人距離車輛三公尺內須停讓，後來發現很多車輛開很快，距離四、五公尺還是很危險，希望標準嚴格一點。不過斑馬線有分為「近端」跟「遠端」，若在較寬馬路，要求遠端有行人踏入，就要停讓不太合理，初步修改方向可能會以「中央分隔島」或「中央分隔線」區隔範圍，討論執法空間。

交通部路政司長林福山表示，初步規畫會以斑馬線長短做區分，達一定寬度且有號誌的路口，以中央分隔島或中央分隔線區隔，行人進入距離車輛較近的「近端」範圍就須停讓；但針對小路口或無明顯號誌等路口，則仍以行人踏入斑馬線就須停讓為標準。

對於禮讓行人執法標準朝令夕改，消基會交通委員會召集人李克聰說，互相尊重的交通禮讓文化，需要空間與時間，而不是一下子嚴格執法。如今為了禮讓文化而建立的法規，卻因規則訂得太僵化，反而引發駕駛、行人對立，交通效率也受到很大影響。

交通部長 王國材 行人地獄 路權 林右昌 黃明昭 內政部

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