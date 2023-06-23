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綠委憂衝擊選情 新規24小時變卦

聯合報／ 記者周湘芸廖炳棋林縉明／台北報導
警政署祭出行人站上斑馬線車輛就需停等的執法標準，因反彈過大緊急喊卡。專家表示，只要透過改善號誌，就可大大降低人車衝突。記者曾學仁／攝影
警政署祭出行人站上斑馬線車輛就需停等的執法標準，因反彈過大緊急喊卡。專家表示，只要透過改善號誌，就可大大降低人車衝突。記者曾學仁／攝影

警政署祭出執法新規，行人只要踏上斑馬線，無論遠近都需停讓，引發爭議。事實上，該方案為交通部及警政署今年四月開會所達成的共識，不料前天發布後，民怨炸鍋，民進黨立委更憂心會衝擊明年立委與總統選舉，才會在廿四小時內急轉彎踩剎車。

由於台灣屢遭批評是行人地獄，交通部四月會同內政部、警政署開會研議改善，當時會中認為，駕駛不停讓通行取締有模糊空間，一旦釀事故，駕駛肇責還是比較高，決定嚴格取締。

相關人士指出，「道路交通管理處罰條例」執法標準原本就是由警政署提出，先前有立委希望交通部幫忙檢視合宜性，交通及警政兩單位在四月中下旬開會討論。警政署當時表示，過去距離三公尺定義常有模糊地帶，加上車輛、行人同時移動難以界定距離，應有更明確的標準方便執法，因此提出一旦行人踏上斑馬線就須停讓方案，交通部基於保護行人為優先原則便同意。

未料，前天警政署公布最新的執法標準，網路一片罵聲，壓力也全湧向交通部。

王國材坦言，先前交通部路政司與警政署開會時，路政司確實未提出意見，不過警政署前天發布後，接獲通報反映不少民眾對執法標準有意見，前晚聯繫內政部長林右昌、警政署長黃明昭討論，林右昌也認為太過嚴格，同意暫緩，重新調整。

外界也好奇，政策會一夕大轉彎，是否是來自府院的關心？王國材否認並強調決定暫緩實施純粹是他的專業判斷，「不要想太多」。不過，有官警說，四月至今若覺不妥，參與此事的各單位，其實有很多時間與機會提議修正，如今民意大反彈，氛圍卻好像變成警政署政策遭打臉，形同警政署扛責，難免會讓警方感到不是滋味。

警政署公布執法標準後，不少執政黨立委都接到民眾抱怨，一名民進黨立委私下就說，原本方案根本窒礙難行，尤其是都會區尖峰時段，此舉恐怕會讓尖峰時段塞車情況更惡化，引發民怨，甚至衝擊明年總統跟立委選舉，交通部做出政策調整，也讓他們鬆了一口氣。

交通部 立委選舉 王國材 林右昌 行人地獄 塞車 黃明昭

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