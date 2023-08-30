吸金90億！im.B主嫌求重刑 鄭文燦、陳歐珀遭另案偵辦

多名政治人物捲入的im.B吸金詐騙案，台北地檢署昨天偵結，認定im.B母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒（化名曾國緯）、曾父曾銘祥、女友張淑芬及公司大帳房顏妙真、財務主管潘志亮等卅一人，七年間涉嫌以假債權吸金逾九十億元，依違反銀行法、組織犯罪條例、詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌起訴，並對曾、張、顏三人求處重刑。

政院前顧問 陳振坤遭起訴

行政院前顧問陳振坤因協助曾男隱匿犯罪所得轉讓房產，並提供處所藏匿曾男、張女高價名酒、藝術品、精品包，也在起訴名單中。行政院副院長鄭文燦遭指控涉嫌與主嫌曾耀鋒有密切往來，北檢另案偵查中。鄭文燦辦公室昨天聲明，完全配合司法單位釐清真相，把所有證據攤在陽光下，一切坦蕩蕩處理，禁得起考驗。

行政院副院長鄭文燦。本報資料照片 民進黨立委陳歐珀。本報資料照片

im.B吸金詐騙案廣受全國矚目，除了因詐騙金額極高，另一因素是多位綠營政治人物被指涉入。除了已被起訴的陳振坤，民進黨立委陳歐珀也因被前立委黃國昌指控和im.B關係匪淺，陳歐珀在今年五月宣布退選立委，民進黨主席賴清德也為此在中執會上說重話，「政治風氣不能夠敗壞，有權力的人要能夠以身作則」。檢方表示陳歐珀部分將另案偵辦，陳歐珀昨天說，尊重司法調查，希望司法毋枉毋縱，盡快偵結。

調查指出，曾耀鋒因槍砲案遭通緝，二○一六年間以其父擔任台灣金隆名義負責人，女友張淑芬為副總經理，自己化身幕後實際負責人，隔年開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主的原始債權人出借款項產生債權，並由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票做為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

後金補前金 典型龐氏騙局

im.B是典型的龐氏騙局，出借的款項都是投資人投入的資金，曾男、張女等人則透過大大小小業務、行銷主管和員工，以年息百分之九到十三、保證期滿可兌回本金等方式對外吸金。

但im.B後金補前金的把戲過不了多久，資金即告乾涸，曾男等人竟以創設假投資人上平台認購債權，製造交易活絡假象。二○一九年起，更自重複上架借款人已清償款項、無債權存在的已結案不動產債權及不實之票貼，以「假債權、真吸金」方式繼續吸金。

七年間 逾五千投資人受害

檢方認定im.B自二○一六年六月底至今年五月初止，七年總計吸金高達九十億九一六萬八千九百元，全部被害投資人逾五千人，其中五三七人提告。

檢方在起訴書中批評，im.B平台以I'm bank自稱，自詡為銀行，無視政府對非銀行不得經營收受存款之禁令，平台經營期間長達七年，吸金總金額高達九十餘億元，危害國家金融政策推行及妨害我國金融交易甚鉅。