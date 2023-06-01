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陳振坤：曾耀鋒就是個有錢客戶

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導
北檢偵辦im.B詐騙案昨天拘提與主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）過從甚密的前行政院政務顧問陳振坤等6人。記者黃義書／攝影
北檢偵辦im.B詐騙案昨天拘提與主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）過從甚密的前行政院政務顧問陳振坤等6人。記者黃義書／攝影

行政院前顧問陳振坤被檢舉協助im.B詐騙吸金廿五億元案主嫌曾耀鋒出售房地隱匿財產，前天遭檢警拘提到案，訊後三萬元交保。外傳是立委陳歐珀介紹他替曾嫌賣房子，但北檢拒絕回應。

北檢強調，查扣被告現金三百萬元、名牌包五十二個、名酒一二○餘箱、藝術品和畫作一批、進口車一輛，另向法院聲請裁定准許扣押曾耀鋒等被告及第三人不動產四十五筆、銀行帳戶現金及股票，已啟動偵查中變價程序，將委由行政執行署拍賣被告資產。

曾耀鋒因案通緝卻化名曾國緯周旋政界，與民進黨立委陳歐珀交好，並認識許多民進黨政府官員。今年四月，曾耀鋒在詐欺吸金案曝光前，透過陳振坤低價賣掉房產，將大批酒品存放在陳經營的旅館，檢方前天拘提陳振坤到案；他供稱，從事不動產交易及投資多年，對他而言，曾耀鋒就是個有錢客戶，經手客戶房產買賣不會去過問對方錢從哪裡來，更不會過問職業。

檢方雖對其供詞持保留態度，但考量暫無重大疑點且無逃亡之虞，命五萬元交保。陳在宜蘭雖是頗具名氣的地產業者，但表示自己臨時被拘提，身上只有三千元，辦保時又已深夜，恐覓保無著，檢察官最後改以三萬元交保。同案交保者還有im.B江姓及李姓兩名業務，各十萬元交保，一名卓姓行政人員以五萬元交保。

im.B 曾耀鋒 陳歐珀 曾國緯 詐騙 詐欺

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