台灣曼德拉 施明德病逝 享壽83歲

施明德小檔案 製表／林河名 圖／聯合報提供 台北榮總表示，民進黨前主席施明德於昨（十五）日凌晨病逝於北榮，享壽八十三歲。院方尊重家屬的安排，提供必要的協助，並妥善處理善後事宜，施明德安詳辭世，家屬感謝社會各界的關心。

昨天也是施明德生日，他的女兒施笳、施蜜娜透過臉書表示，在父親生日的這一天啟程，與等待他的家人，和一同出生入死的戰友們團聚，不管是在此岸或是彼岸，他都不曾孤單；父親「沒有忌日，只有生日」，一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在世界裡誕生、長長久久的茁壯。

施明德生前好友及外界悼念紛至。總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統於前天赴榮總探視施明德，得知這項訊息後，蔡總統感到哀傷不捨，也希望施明德家屬節哀珍重。民進黨主席賴清德則指示民進黨全力協辦施明德後事。

蔡總統在臉書表示，施明德一生關切台灣社會的發展，以及民主自由的保障，謝謝施明德為台灣的付出與貢獻，「我們會團結所有的力量，持續打造更好的台灣。」

賴清德指出，施明德曾說「民主這一課永遠沒有句點」，這句話讓他從投入政治工作一路打拚至今，有非常深的感觸，「施前主席是一位民主先行者、人權捍衛者，也是智慧勇敢的政治家」。

前總統陳水扁也在臉書哀悼。他說，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，一九八六年終於美夢成真；施一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，他也深信假以時日，施的「內閣制」憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意，「先知都是寂寞的」，「一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧」。

監察院長陳菊發文哀悼，「心送Nori（施明德）老哥一程」，「這美好的仗你已然打過，讓台灣成為美好公義的國家，台灣人永遠感念你的付出與貢獻」。

國民黨主席朱立倫表示，感謝施明德對台灣民主及人權的貢獻；施明德捍衛的清廉價值，長期推動的金馬永久和平特區，國民黨一定繼續努力，早日實踐。

施明德好友、媒體人陳文茜在臉書悼念，稱讚他是「台灣曼德拉」；希望新一代領導人及世人，不會再給他那麼多的遺憾。

據了解，施明德這次住院時間近兩個月；蔡英文總統於本周日下午三時探視施明德，而剛當選總統的副總統賴清德則於上周六投票日前往北榮。

台北一○一昨晚也點燈表達對施明德的悼念，點燈文字包含「敬悼施明德先生」、「哲人日已遠」、「典型在夙昔」、「感謝您」、「一生奉獻台灣」，向施明德的精神致敬。