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鏡電視調閱小組運作要點 下個戰場

聯合報／ 記者唐筱恬林銘翰張睿廷劉宛琳／台北報導
民眾黨立委昨在議場前舉行記者會，指NCC公信力蕩然無存，其業務報告敷衍、擺爛，將提案退回，同時要求成立鏡電視弊案調閱小組。記者黃義書／攝影
民眾黨立委昨在議場前舉行記者會，指NCC公信力蕩然無存，其業務報告敷衍、擺爛，將提案退回，同時要求成立鏡電視弊案調閱小組。記者黃義書／攝影

鏡電視取得執照、中天關台等案至今仍疑點重重，國民黨民眾黨立委昨在立法院交通委員會通過臨時提案，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組。藍白聯手在國會成立第一個調閱小組，下個重頭戲是討論「鏡電視調閱專案小組運作要點」，朝野恐再掀戰火。

依立院程序，調閱小組將召開第一次會議互推召集人，並討論專案小組名稱。藍綠白三黨團也將分別提出「鏡電視調閱專案小組運作要點」，例如明列召集人由誰或輪流擔任，多少人出席得以開會、決議，小組運作時間等條文。國民黨交通召委陳雪生表示，黨團將先凝聚共識，並非召委一個人說了算。

國民黨團書記長洪孟楷表示，調閱小組將釐清ＮＣＣ歷次審查「鏡電視」的開會資料、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）審查委員的會議發言紀錄等，也會要求ＮＣＣ提供相關錄音檔，以盡快釐清事實真相，讓國人清楚審議過程。國民黨立委黃健豪則認為，ＮＣＣ與鏡電視、中天等司法訴訟仍在進行，ＮＣＣ法律訴訟案件量大，還因敗訴造成訴訟費用暴漲情形，ＮＣＣ既然花費人民納稅錢打官司，審查過程與內容自然需要對社會大眾說清楚。

國民黨立委黃健豪表示，調閱小組將了解鏡電視申設過程，鏡電視送件資料有無符合ＮＣＣ設定的指標，還有鏡電視股權結構等，都是待釐清的重點。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，ＮＣＣ是獨立機關，以政黨既有立場用政治力來介入媒體個案的審議，民進黨團認為不適宜、也感到遺憾；且民眾黨前立委蔡壁如已告發此事，司法正在偵辦，大法官釋字七二九號已說明得很清楚，對於偵查中之案件，立法院不得調閱相關卷證，這會有立法權和司法權的扞格，因為已經是司法案件，相關卷證都在檢調那裡，「我們也很懷疑能調到什麼？」

民眾黨立委林國成則認為，調閱小組調閱的資料，沒有牽涉司法、國安及機密等問題，完全是依立法委員職權行使法，授予立委調閱資料的權力，接下來要釐清事情的真相，勢必要有調閱小組才能運作，「執政黨如果心中無鬼，何必害怕調閱呢？」

林國成指出，包括鏡電視內部的開會過程、ＮＣＣ核照的依據為何，中天新聞台被關台，鏡電視卻可以開台，總是要做個比較；相關爭議很多，都有必要深入了解。

未來調閱小組是否會如雨後春筍般愈來愈多？洪孟楷表示，國民黨不排除持續滾動式關注國人關心的重點，陸續提案成立各議題的調閱小組；按過去經驗，立法院成立調閱小組，很多行政部門仍不配合，因此必須力推國會改革法案，強化立法權與行政權平等，加強立法院為國人追弊、揭弊的能力。

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