國會改革5法 國民黨拚520前過關

國民黨團版國會改革5法 製表／唐筱恬 翁海玲 國民黨立法院黨團積極推動立法委員職權行使法修正草案等國會改革五法，立法院院會已於本月八日通過交付委員會審查。藍營部分立委期盼在總統當選人賴清德五二○上任前過關，民眾黨團對國會改革有進展樂觀其成；民進黨團則認為相關改革涉及憲法、修憲，主張應先召開公聽會。

任立院司法及法制委員會召委的國民黨立委吳宗憲說，國民黨推的國會改革五法底線是「聽證權、調查權」，國會若沒有這兩項權力，將導致立委無法「查案」；大法官已解釋過，該法案不會侵犯監察權，他提出的版本內容不會有違反憲法風險的條例。

吳宗憲說，推案進度會配合黨團節奏，各黨團針對國會改革肯定有不同看法，各陣營可能會有些攻防；國民黨團提出的國會改革方向與民眾黨團大同小異，藍白陣營如能達成共識，過關機率大幅提升，但民進黨團勢必會有許多意見，接下來就是三方討論，最後可能會走向表決。

國民黨立委羅智強表示，民進黨不斷說國民黨的國會改革「毀憲亂政」，但二○一二年時任立委陳其邁、鄭麗君舉行記者會說一定要提國會改革，民進黨團總召柯建銘二○一六年也以黨團名義提出國會聽證調查制度，如果現在民進黨執政就喊「毀憲亂政」便證明民進黨換位子就換腦袋，他會提出與當初民進黨團一字不漏相同版本，看民進黨是否要打自己臉。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，國會改革是民眾黨團提出的優先法案，早在立法院開議後就舉行記者會，相關提案已交付委員會審查，有黨團願意支持當然樂觀其成，「八年前就該做的事，現在太慢了」；這也是民進黨當初提出的政見，大家應有高度共識，民眾黨團支持委員會召委排審，有進展就是好事。

民進黨團書記長莊瑞雄說，調查權部分涉及監察院，範圍多大、有無違憲之虞皆要討論，民進黨團不預設立場，但國民黨想拚一個時間點通過，請問要通過什麼版本？就算現在沒通過，也可以邀請總統當選人賴清德來報告，根本風馬牛不相干。至於民進黨團的國會改革版本，他透露最終版還未確認，內部還在討論。

莊瑞雄表示，邀請總統到國會國情報告原本就很合理，這是體制內就可以這樣做的；國會改革版本要什麼時候通過？通過什麼版本？例如調查權範圍是什麼也涉及修憲，可能要召開公聽會。