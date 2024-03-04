冷眼集／選前誇專業 選後聽黨意？

立法院召委選舉落幕，在各常設委員會中，國民黨與民進黨各取得一席召委。國民黨主席朱立倫雖鼓勵立委不設限，要到各委員會歷練，但作為國會最大黨，國民黨專業立委無法進入所屬領域的委員會，仍引發外界議論。

根據慣例，藍綠黨團對委員會的選擇採積分制，依據立委的資深度、所待委員會的會期數、區域立委優先於不分區立委等考量下，積分高者優先，若協調不成，最後再抽籤決定。民眾黨八名立委平均落在八個委員會，相對單純，但也出現藥師出身的立委林憶君參加外交及國防委員會的情況。

資源最多的經濟、交通委員會，向來熱門；外交及國防、司法及法制委員會則較冷門，每年藍綠黨鞭都為了協調委員會分配，傷透腦筋。

本屆國會，新科立委多，眾人都想在自己擅場的專業委員會一展拳腳，不過，這次國民黨團總召傅崐萁改變過去抽籤慣例，先根據每個立委填寫的三個志願序，採全協調模式；此方法雖提升效率、減少協調過程的紛爭，也導致部分專業不分區立委無緣進入專業委員會。

雖然國民黨立委翁曉玲、葛如鈞各自表示，在其他委員會也能展現專業問政；但畢竟仍少了直接監督的力道，對立委本人及黨團來說，都是損失。尤其，選前政黨大大標榜的專業人才，若不能在當選後，適才適所、參加專業委員會有所發揮，反而只能聽從黨命，豈不是落人「選前專業立委、選後黨意立委」的口實？

新一屆國會朝野都喊國會改革，而要真正落實委員會中心主義，仍要靠立委依其專業問政、言之有物，才能聚焦議題，增添社會關注度；若因各種政治現實考量讓專業立委有志難伸，恐怕非選民所樂見。