召委選舉傅崐萁釋善意 黃國昌：視藍綠人選再議

立法院本周四將舉行委員會召委選舉，國民黨團總召傅崐萁昨天說，不排除會與民眾黨合作，這兩天就會有具體的結果。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，不清楚國民黨團的決策與決定，未來將視兩大黨推出的召委人選，再進一步討論。

民眾黨團幹事長吳春城則說，民眾黨沒有跟任何政黨協商，召委選舉會走自己的路，基本上就是維持中立，不會支持藍綠兩黨的人選。

依照民眾黨團在八大委員會的布局，分別為內政委員會麥玉珍、外交及國防委員會林憶君、經濟委員會張啟楷、財政委員會黃珊珊、教育及文化委員會吳春城、交通委員會林國成、司法及法制委員會黃國昌、社會福利及衛生環境委員會陳昭姿。

黃國昌昨受訪時回應，有關本周即將登場的召委選舉，目前在我國採行的「雙召委制度」之下，依照各政黨立委在各委員會的席次分布，國民黨、民進黨兩黨可望各有一席召委，早就是可以預期的結果；近期一直有不同的訊息及傳言，「我們並不清楚國民黨黨團的決策與決定」，未來視兩大黨推出的召委人選，民眾黨團會再進一步討論，無論如何，秉持最大善意、共推改革法案的目標，不會有任何改變。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團一定是「選對的人、走對的路」，反觀國民黨不顧社會觀感，現在提出來的委員會召委人選，都極具高度爭議性，而且完全沒有利益迴避。

根據民進黨團規畫的召委人選，分別為內政委員會吳琪銘、外交及國防委員會王定宇、經濟委員會邱議瑩、財政委員會郭國文、教育及文化委員會林宜瑾、交通委員會李昆澤、司法及法制委員會鍾佳濱、社會福利及衛生環境委員會黃秀芳。