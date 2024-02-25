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觀察站／柯文哲扮地下大黨鞭 恐架空黨團

聯合報／ 本報記者唐筱恬
民眾黨主席柯文哲固定每周二、五參加民眾黨黨團會議，與民眾黨立委共商朝野攻防大事。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲固定每周二、五參加民眾黨黨團會議，與民眾黨立委共商朝野攻防大事。圖／聯合報系資料照片

新國會三黨不過半時代來臨，民眾黨四年前被踢爆黨工占用立院資源被譏為「寄生國會」，四年後柯文哲則稱「現在是國會寄生我（指民眾黨）」。政黨與國會之間確實互動頻繁、難畫清界線，不過藍綠兩大黨主席為維護黨團自主，均避免頻繁出現在立法院，但柯文哲經常以黨主席之姿赴立院督導，長期民眾黨團失去運作自主性，恐非第三大黨長久之計。

柯文哲昨日坦言，現在是黨部出錢聘請員工到立法院上班，這些人領黨部薪水，但用的是立法院場地、機器設備、水電等，若從事非國會事務，仍然有占用公家資源之嫌。

柯文哲每周二、五至立法院參與民眾黨團會議，更派親信陳智菡坐鎮黨團辦公室主任，還以黨主席身分率領民眾黨團與國民黨團展開「康園會」建立溝通管道，柯文哲猶如民眾黨真正大黨鞭，操盤立法院運作。儘管黃國昌頻頻澄清是立委邀請，但長期下來，民眾黨缺乏黨團自主性，會議是否百分之百都在討論立法院事務？也令人存疑。

相較於民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫為避免外界質疑「黨政不分」、「架空黨團」等，僅在特殊情況或立委受邀下才出席，而過去立法院小黨如曾任時代力量主席的黃國昌、王婉諭是立委兼任黨主席，因此一定會出現在立院外，親民黨主宋楚瑜、前台聯黨主席黃昆輝等就不會直接來立法院，當政黨有政策必須定調時，直接召集立委到黨中央開會。

柯文哲頻跑立院，還選在立法院會政治攻防激烈時間點，媒體目光自然也放在「民眾黨第九名立委」柯文哲身上。日前黃國昌主張要求陳建仁進行食安報告，柯文哲竟在立院受訪稱台中市實驗室受汙染，兩者立場相違背，讓人不解到底哪一個才是民眾黨主張？黨中央、黨團權責不清，未來爭議恐怕仍會一再上演。

宋楚瑜 朱立倫 柯文哲 民眾黨 王婉諭 立法院 賴清德 陳建仁 陳智菡 黃國昌

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