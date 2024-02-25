藍白合作選召委？藍現分歧 黨內憂茶壺風暴

立法院各委員會召委選舉藍白是否合作受注目，國民黨立法院黨團總召傅崐萁持開放態度，國民黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘主張當仁不讓；中廣前董事長趙少康呼籲國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣應動員表達支持藍白合作的立場；朱立倫昨晚表態強調，召委絕不是主席、總召或書記長決定，須尊重黨團大家意見、凝聚共識。

國民黨開議以來針對政院施政報告、食安報告、議題攻防等，內部意見不一，召委選舉就連黨團三長看法都不一致，遇到問題就以妥協、折衷方式處理，已有藍營立委私下展露不滿，認為如果黨團內部無法順利整合，未來恐會上演「茶壺裡的風暴」。

為了展現團結，國民黨昨天在花蓮舉辦為期三天的立委共識營，江啟臣直言，立法院這次組合相當特別，黨團內部也不一樣，雖然會有「火花」，但相信這兩、三天在花蓮就會有「花蓮共識」出來。

傅崐萁在昨晚會前同心晚會表示，國民黨雖然被抄家滅門、家徒四壁、一貧如洗，「三中都被民進黨抽空去了」，但是朱立倫還是相當堅持要請大家；朱立倫則說，他已經拗到「文山媽祖婆」立委許宇甄拿出黑卡，希望可以透過這樣的聯誼，達成更多的共識。

洪孟楷指出，今天共識營重頭戲會討論召委與議案，黨團大會做出的決議都會一起遵守。他個人認為應該當仁不讓，各委員會不只一個委員表達願意擔任召委，國民黨立委應該承擔起來；黨團首席副書記長林思銘也表示，國民黨應堅持主體性，在許多的法案或是各項議題的主張上，仍應由國民黨主導。

國民黨共識營首日有三十多位立委抵達，今預計會有四十八位立委與會。

立委透露，對部分立委來說，活動內容並不是那麼重要，不過大多數人都不想被貼標籤，所以還是選擇出席。