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冷眼集／民代詐領怎麼防？恐成修法難關

聯合報／ 本報記者周佑政
地方議會助理薪資20多年未調漲，議員、立委立意良善，但修法前還須面對兩大關卡。圖為立法院議事情況。圖／聯合報系資料照
地方議會助理薪資20多年未調漲，議員、立委立意良善，但修法前還須面對兩大關卡。圖為立法院議事情況。圖／聯合報系資料照

地方議會助理薪資廿四年未調漲，議員、立委期待修法立意良善，但修法恐需面對兩大難關，首先民代詐領、挪用助理費遭判刑案例層出不窮，民意是否能認同民代推動的「福利修法」還是未知數；此外，即使將來修法通過，增加的財源也要由地方負擔，「富縣市」經費無虞，但對窮縣市是巨大考驗。

台北市議會昨大陣仗拜會韓國瑜，並慎重提出說帖，希望立法院協助修法，提高公費助理補助總費額、相關補助費用並得比照軍公教人員待遇通案調整比例予以調整等，以保障助理勞動權益，健全地方議會代議制度，立委王鴻薇也提出相關修法草案，中央地方聯手希望修法闖關。

廿多年來物價提升、通膨嚴重，適時檢討法規，保障議會助理薪資品質有其必要。不過，根據過去經驗，各級民代只要提出有關自身或助理權益的訴求，通常都必須接受社會的高度檢視。

過去很長一段時間，地方議員詐領、挪用助理費中飽私囊時有所聞，光是二○一九年到二○二一年，全台至少有廿位議員因詐領助理費，被檢調約談、起訴甚至判刑，例如北市前議員潘懷宗、高雄市前議長曾麗燕、屏東縣前議員潘淑真等，負面案例不勝枚舉。民意是否會贊同民代「利己」的修法，是朝野立委要面對的第一道難題。

即使未來中央通過提高公費助理補助總費額、相關補助費用並得比照軍公教人員待遇通案調整等修法，提升助理薪資的相關經費，最終仍將回歸地方政府、議會負擔。台北市等六都縣市財源相關寬裕，但例如苗栗、南投、嘉義、台東或離島縣市，財源相對拮据，將來是否負擔得起所需經費，對地方而言也是頭痛的難題。

修法 曾麗燕 潘懷宗 王鴻薇 薪資 議員 韓國瑜

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