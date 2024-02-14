新聞眼／NCC委員提名界線拿捏 考驗蔡賴默契

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員人事案，將是立法院開議後民進黨第一道難題，該議題核心爭點之一在於，蔡政府看守內閣理論上有人事提名權，但五二○後的賴政府才是未來當家者，兩位前後任總統如何共商人事提名權？界線如何拿捏？考驗新舊政府交接默契。

類似爭議並非台灣獨有，近年最經典案例是二○一六年美國總統川普在敗選後的看守政府期間仍執意行使人事提名權，提名了一位保守派大法官，此舉直接改變了美國聯邦最高法院內保守派與自由派的人數結構，對未來釋憲方向帶來深遠影響。由於茲事體大，民主黨重砲批評川普看守總統身分根本不該再行使人事權。

ＮＣＣ委員人事案較美國大法官提名案單純，原因在於新舊任政府屬同一政黨，彼此溝通協調理論上會較順暢，但蔡、賴兩人執政風格並不相同，連蔡總統在競選期間合體賴清德拍廣告都直言「也許我們做事的方式不一樣」，也為馬上到來的人事提名權如何行使，增添不確定感。

蔡政府八年執政，在獨立機關提名上採強硬到底方式，監察院、中選會到ＮＣＣ皆然，如今總統任內最後一次人事案提名，大權仍掌握在蔡總統手裡，若從過去提名紀錄來看，對改善朝野關係並不樂觀。

即將上任的賴清德過去從政經歷，同樣以強硬手腕迎戰在野黨著稱，但如今情勢不同的是，民進黨在國會已失去過半席次保護傘，不僅賴本人必須身段放軟，更有說服蔡總統採取更溫和提名策略的義務。

賴清德新政府人事布局將在年後陸續啟動，新舊政府間的交接工作則已是現在進行式。交接默契是否真如蔡賴兩人在競選期間所稱的「無縫接軌，國家這台車由賴清德來開，會更好」，ＮＣＣ委員人事案是個重要觀察指標。