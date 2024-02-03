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立院「綠白合」羅生門 黃暐瀚不解柯文哲做法：怎如此不切實際？

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者林俊良／攝影

立法院龍頭之爭落幕，卻爆發綠白「電話門」爭議，民進黨發言人吳崢爆料，民眾黨主席柯文哲在投票前夕主動致電醫界大老談綠白合作，遭民進黨拒絕。柯文哲則反駁，是民進黨主動多方聯繫，對此，媒體人黃暐瀚對民眾黨提出兩點質疑。

黃暐瀚昨（2）日在節目《關鍵時刻》提到醫界大老陳永興發公開信說法跟柯文哲有落差，加上林逸民醫師也出面還原是柯文哲要民進黨立法院長票投黃珊珊，副院長投誰都可以，黃暐瀚對柯文哲的做法相當不解，「柯文哲人生政壇初登場是2014，選台北市長時民進黨沒有提名，然後就贏了，所以後來思路變成『讓他就贏了』，侯友宜讓他就贏了、游錫堃讓出來，黃珊珊就贏了，但柯文哲政壇打滾那麼多年，怎麼還如此不切實際？」

黃暐瀚指出，民眾黨對民進黨和國民黨兩邊都談，游錫堃當院長、黃珊珊當副院長，民進黨表示接受；國民黨也能認同韓國瑜當院長、黃珊珊當副院長，但民眾黨最後兩邊都不要，想要「讓黃珊珊當院長，藍綠都不要吵」。他認為1/31日晚上柯文哲支持者網路上高喊「票投珊珊」，和1/12晚上白營粉絲相信柯文哲會當選總統一樣。

黃暐瀚對民眾黨期望綠營的51票投給8票一事感到疑惑，「請問51票不投給自己，投給8票的幹嘛？」他強調，民眾黨還要考慮2026縣市長選舉、柯文哲還要選2028、立法院還有8席立委，目前民進黨跟國民黨的可信度、可預測性遠遠超過民眾黨，他質疑柯文哲未來怎麼槓桿？主持人劉寶傑則在一旁補充表示「那就沒得玩了！」

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