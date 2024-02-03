「輸了怪對手誰敢合」 黃珊珊諷民進黨沒用的51席

綠白為國會龍頭選舉協商不成變互控，當事人、民眾黨立法院長候選人黃珊珊昨晚還原事件始末，指民進黨發言人吳崢故意扭曲事實，誣指柯文哲主動致電醫界大老，她批評，民進黨自己輸了怪對手，以後誰敢跟民進黨談合作？事實證明，這場戰役中，民進黨才是沒用的五十一席。「即使總統指定的院長人選，還是敗在只想當立法院民進黨一哥的柯建銘總召手上」，未來四年三黨不過半的立法院，賴清德如何讓人民相信他改革的決心？

黃珊珊昨晚透過臉書表示，一月卅一日傍晚，兩位民進黨高層的好友親自到柯辦，表示願意協調民進黨支持黃珊珊的後續合作方案；當天早上民眾黨已經宣布自推人選參選立法院長，因此絕不可能再討論「游黃配」。

黃珊珊也說，一月卅一日前，她的好友說民進黨前主席卓榮泰想跟她聊聊，因為她也認識卓，所以跟柯文哲報備後和卓榮泰會面，了解卓提出的建議與交換意見，但沒有任何承諾與交易，事後也向主席及黨團報告。

黃珊珊表示，吳崢故意略過上半場民進黨派人遊說的事實，兩位中間人都是民進黨高層的親近友人，當天也經幕僚查證可代表民進黨高層。一月卅一日當晚會議時，中間人直接拿自己的手機打電話給陳永興醫師，柯文哲才會跟陳永興講話，但也只是說了解民進黨的方案，絕未同意任何方案。

黃珊珊稱，一月卅一日晚上九點多，她接獲通知開線上會議，才知民進黨傍晚派人表示願意支持她當院長，但希望台灣民眾黨可以支持蔡其昌當副院長，她的意見很簡單，蔡其昌是新潮流，「新潮流不倒、台灣不會好」。黃重申，柯文哲一直都沒陳永興電話號碼，中間人深夜才把電話號碼傳給柯文哲，柯文哲最後回傳「拒投新潮流」的簡訊給陳永興。

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