冷眼集／喬不攏就翻臉 綠白只說有利自己的「事實」

國會龍頭選舉落幕，藍營「韓江配」當選正副院長，綠白卻上演開撕大戲。民眾黨主席柯文哲被爆在投票前夕致電綠營醫界大老遊說民進黨挺民眾黨院長候選人黃珊珊，柯矢口否認揚言提告，但醫界大老陳永興親發公開信指證歷歷，連其他在場人證也紛紛跳出來證明確有其事，宛如大選「藍白合」簽署六點協議後柯又翻臉不認帳的翻版，被質疑政治誠信破產。

柯文哲很懂得運用以小博大、關鍵少數槓桿操作，還善於周旋藍綠，借力使力貶抑藍綠，強化民眾黨優勢，開闢棄藍綠保台灣的路線。

大選期間，藍白合不合喬半年，國民黨陣營內有人形容柯是「買空賣空」、「情勒第一名」，最後藍白分道揚鑣，正式登記參選，只剩不到兩個月的時間衝刺選情。而曾與柯在台北市長選舉合作後來決裂的民進黨，則是早就對柯敬謝不敏。

這次國會選舉，民眾黨成為關鍵少數，小黨志氣高、口氣也很大，柯文哲故技重施，竟要藍綠候選人拜會黨團，會後卻宣布自推黃珊珊選國會龍頭；投票前再演一齣欲拒還迎戲碼，向綠營醫界大老提交換條件，想說服民進黨支持黃珊珊，黨的核心理念公開透明只是口號，隨時都可拋棄。而對照民眾黨的說詞也不證自破，民進黨也有五十一席，沒道理屈膝求和民眾黨，去支持黃珊珊選院長，就算綠白要合作，也是游錫堃選院長，副院長讓給民眾黨。

買賣不成的民進黨，卻看不得變相藍白合讓國民黨立委韓國瑜如願登上立院龍頭，無視準總統賴清德對新國會「溝通、協商、參與、合作」的期許，硬是要在國民黨沉溺在藍白合的想像時，將拆穿柯文哲當「賀禮」，破壞藍白合剛剛建立起的一點互信契機，好避免藍白聯手掣肘賴政府變成國會常態，說穿了還是一黨之私。

電話羅生門事件，綠白之間喬不攏最後翻臉，但都選擇對自己有利的片段對外釋出，民進黨為避免藍白聯手成常態，狠拆柯文哲的台，強化柯文哲前後矛盾的性格，翻臉比翻書快，可是在民眾黨宣布自提人選之前，民進黨透過多位中間人穿梭運作，也是事實，陳永興只是其一，更難謂綠白誰主動誰被動；而柯文哲機關算盡，用邀請藍綠候選人面試粉飾民眾黨門面，強化「關鍵少數」的影響力，遊走藍綠，但席次畢竟比人少，未來四年民眾黨在立法院恐難獲得藍綠任一方的奧援，只怕換來一場空。

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