游錫堃連任院長失敗主動請辭 粉碎逼宮說

新國會昨天完成立法院長改選，游錫堃政治生涯最後一仗未能連任國會議長，隨即發出請辭不分區立委聲明。針對民進黨內近日對游錫堃的「勸退」聲浪，民進黨總統當選人賴清德昨天主動表示，游在大選後沒多久，就曾經跟他見面，表達一生為民進黨打拚，不忮不求。如果民進黨團提名成為立法院長候選人，會全力以赴。如果未能如願的話，也會辭去立法委員的職務，栽培新的人才，「游院長的風骨令我非常欽佩」。

正國會立委陳亭妃說，游錫堃早在去年就對外說，要把機會給年輕人，是賴清德不斷希望游能擔任國會龍頭，繼續為民進黨付出，所以游錫堃才會選擇承擔。

游錫堃尋求國會議長連任失利後表聲明表示，「敝人因個人規劃，自二月二日起辭去立法委員職務」，游也在臉書上貼出辭職聲明表示，「任務結束，謝謝大家」。

游錫堃表示，他之前就已有決定，並在一月十九日有去拜訪賴清德時，當面向賴清德報告，若未當選立法院長，他就會辭職一事。親近游人士表示，是賴清德要游幫忙守住立院，游才出任不分區立委，游在一月十九日向賴說明進退時，也已知道這場院長選舉已經「結束」，但游因代表民進黨團角逐院長，必須以「贏」為目標，無法事先透露自己的去向。

針對民進黨內從大選後就不間斷的逼宮聲音，民進黨立委王世堅表示，游錫堃這幾天面對黨內外接踵而來的逼迫辭職壓力，都是在忍辱負重，令人相當不捨。游錫堃是創黨元老，結果在生涯最後一仗，卻被這樣羞辱，令人非常不以為然。

民進黨發言人卓冠廷說，投票前聽到不少耳語，質疑游錫堃戀棧，現在投完票了，可以說了，游錫堃從來不是戀棧位置的人。

但另有民進黨立委表示，關於「逼宮」游錫堃說法，其實都言過於實了。當游錫堃同意出任不分區立委的那一刻，大家普遍都有項認知，游錫堃的功能性就是角逐立法院長，並非做著陽春立委；如今游錫堃角逐國會議長未果，當初提名的理由已消失，辭職是很自然的事情，也符合黨內大多數人的認知，並非特定勢力蓄意操作。

針對游錫堃未能連任立法院長未來的可能安排，甚至未來有無可能出任新政府考試院長，民進黨人士表示，目前都言之過早。親游人士則是建議游應效法民進黨前主席林義雄，不接受任何安排，包括總統府資政在內。

游錫堃昨請辭步出議場後，幾名民進黨立委陪他走過議場前廣場，媒體問游未來的生涯規劃，他說，自己要當國家的主人。

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