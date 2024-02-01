搶頭香簽錯名、吻妻放閃 新科立委報到亮點一文了解

新任立法院長選舉上午投票結果出爐，開票結果為國民黨韓國瑜有54票、民進黨游錫堃有51票、民眾黨黃珊珊則有7票，有一張票雖蓋著黃珊珊，但印泥卻沾到立委陳菁徽的格子，被認定為無效票，由於三黨均不過半，確定進入第二輪投票。民眾黨已經表明不參與第二輪投票，但藍綠在第二輪投票時會不會有跑票或是選票爭議，立院龍頭結果仍不明朗。

黃仁@=搶頭香誤簽聯訪背板 葛如鈞與妻接吻「放閃」

第11屆立法委員今（1）日報到，由國民黨新科立委黃仁搶下頭香。黃仁表示，當新科立委很興奮，3天前就安排工作人員排班、凌晨1點就到立法院外準備，以行動來表達要搶頭香。但他也不小心在聯訪背板簽名，對此，黃仁坦言，「無心插柳在背板上簽名，後來有人提醒我是聯訪背板，有把它塗掉了，非常的抱歉，無心插柳。」

此外，過去因主演台劇《麻辣鮮師》爆紅、民進黨新科立委郭昱晴在劇中演員「黃中興主任」葉民志陪同下，一起走進立法院也成一大亮點。國民黨新科立委葛如鈞大方曬恩愛，直言太太是幸運人物，向大家介紹昨晚陪他熬夜寫程式、做官網的太太，他說，對阿宅來講，有堅強後盾最重要，要做重要事務，一定要獲取勇氣，勇氣來源就是老婆，並公開與太太親吻「放閃」。

image source：網路溫度計

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國民黨新科立委徐巧芯身穿一襲黑色薄紗長裙、戴上中華民國徽章出席就職，她表示，過年前想要喜氣一點，因此別上中華民國的徽章，並認為在議場宣示，別上中華民國的徽章有一定程度上的意義。對於登上《網路溫度計》「立委口碑排名」（時間：2023/11/03～2024/01/31 ）第四名，徐巧芯表示，聲量很重要，但更重要的是透過聲量來強力監督政府，讓政府的螺絲鎖緊，「可以把政府的螺絲鎖緊，這是我們作為立法委員，人民託付給我們最重要的事情」。

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image source：立委口碑排名（分析區間：2023/11/03～2024/01/31）

黃捷@=戴彩虹胸針走紅毯 宣揚台灣多元文化、重視人權理念

民進黨新科立委黃捷穿著「危崖有花」T恤、戴上幸運小物彩虹別針就職，她表示，「危崖有花」是作家吳音寧的詩，也是在自己政治啟蒙時很喜歡，對自己非常重要的一首詩作；而她在出席活動時都會佩戴彩虹別針，希望讓大家知道台灣支持自由民主、尊重多元文化、重視人權，未來也會背負這樣的精神在國會努力。

對於登上《網路溫度計》「立委口碑排名」第六名，黃捷表示，「很感謝大家對我的關注」，她認為，接下來自己的表現有沒有符合大家的期待，有沒有辦法用專業獲得大家的肯定比較重要，所以接下來會持續精進問政品質，努力在國會好好表現。

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image source：立委口碑排名（分析區間：2023/11/03～2024/01/31）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月03日至2024年01月31日。

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