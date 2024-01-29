官員不得反質詢 藍推「藐視國會罪」

國民黨準立委羅智強昨表示，將制定「藐視國會罪」及「國會偽證罪」，讓官員不得反質詢、不敢藐視國會，「監察院不打老虎，讓立院來打。」

羅智強細數，前閣揆蘇貞昌動不動就反質詢立委，嗆立委「在那叫什麼」、「吵死了」、「袂見笑」，拍桌嗆國民黨立委賴士葆「要比大聲我不會輸你」，囂張至極；駐日代表謝長廷一再缺席立院報告與備詢；衛福部長薛瑞元稱立法院「什麼死人骨頭都有」；立委林淑芬質詢疫苗議題，食藥署長吳秀梅反譏她的質詢時間「早就到了」。

羅智強也說，鏡電視申設過程疑點重重，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥竟不甩立法院停審的決議，趁立法院休會期間強行排審，通過上架；更別提衛福部對高端疫苗百般護航，「三加十一」決策錯誤，卻拒絕提供相關資料，完全不把國會監督放在眼裡。這些案例，都有賴制定「藐視國會罪」等加以規範。

針對民眾黨不分區立委當選人黃國昌昨拋「委員會單一召委制」主張，藍綠立委都認為不可行。民進黨團總召柯建銘說，兩大黨各一席召委是對國會生態平衡最好的狀況，黃國昌拋出這議題是明助國民黨。國民黨立委陳玉珍認為，黃國昌應是想讓民眾黨更能發揮關鍵少數力量，藉此與藍綠換取召委席次，但不會成功。

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