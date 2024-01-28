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新國會臉譜／翁曉玲要改造NCC 呈現多元民意

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

翁曉玲小檔案 製表／張裕珍
翁曉玲小檔案 製表／張裕珍
曾任NCC委員的清華大學科技法律所副教授翁曉玲人生轉彎，今年二月將從學界首度轉進國會。翁說，去年得知被列入國民黨不分區安全名單前段班「非常驚訝」，自認不是政二代，也沒有政商關係背景，但她懷抱為國家服務的熱忱，未來首要國會改革、NCC改造等，法學教授出身的她更目標建立「良好的法律制度」，無論未來國家誰當政，都能受到規範。

翁曉玲在德國慕尼黑大學取得法學碩士和博士學位後，30歲返台到大學任教迄今，在清大科技法律研究所就待了20年。翁職涯「第一個意外」是在2009年借調至國家通訊傳播委員會NCC當專任委員，相隔十多年，「第二個意外」是擔任立委。

翁說，去年十月底，接獲國民黨高層聯繫，本以為是要襄助競選總統的侯友宜寫政策白皮書，沒想到竟是被徵詢有無意願當不分區立委，法律人能有機會作立法者，讓她不假思索立刻答應。

「完全沒想到被列在安全名單第四名。」翁曉玲說，向來爭取不分區立委者眾，自己並不強求，繳交不分區立委申請表後，完全沒有過問：事隔一個多月看新聞才得知被列在安全名單前段班，又驚又喜，很開心能有機會為國家法律秩序盡心力。

長達25年的法律教授資歷，翁曉玲有感「要改革的事情太多」，她近年針對中天關台案多次撰文發聲、捍衛言論自由，許多選民都寄予厚望。她第一志願就是進交通委員會，目標改造NCC，要求政府比照韓國、美國由國會依政黨比例推薦委員，以呈現多元民意，而非由行政院長提名一把抓。

翁曉玲並認為建立良好的民主法律制度格外重要，否則台灣將走向獨裁國家。她目標推動國會改革，希望強化國會調查、人事同意權等。未來也盼推動政務人員法，遏止政務官夾帶行政資源競選歪風，還要努力高教改革落實大學自主等。

NCC 不分區立委 國會改革 翁曉玲 言論自由 侯友宜

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