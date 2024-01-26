觀察站／藍五波釋善意 白讓子彈飛

聯合報／ 本報記者侯俐安林縉明
國民黨團拋出「核子反應器設備管制法」推動修法，為核電延役問題解套；民眾黨正面看待。圖／台電提供
國民黨團拋出「核子反應器設備管制法」推動修法，為核電延役問題解套；民眾黨正面看待。圖／台電提供

二月一日即將上演新國會龍頭之戰，三黨不過半的新國會，民眾黨成關鍵少數。國民黨接連釋出五波善意，民進黨也頻招手。面對藍綠示好，民眾黨讓子彈飛，對外強調黨團自主性、依不同議題合作，持續左右逢源，爭取判斷時間，釋放出來的訊號卻似陷入理想與現實的掙扎。

國會龍頭之爭，國民黨推出「韓江配」、民進黨「游昌配」尋求連任，由於兩大黨都未過半，民眾黨八席關鍵少數握有選擇權。民眾黨主席柯文哲今召集黨籍立委開會，戰略設定將攸關未來國會路線、更牽動政黨發展，勢必將有一番論戰。

國民黨團近來拋出三大法案，先是針對「核子反應器設備管制法」推動修法，為核電延役問題解套；民眾黨正面看待。再來是推動「不在籍投票法」；民眾黨也將列優先法案。昨天國民黨不分區立委當選人陳菁徽促修「人工生殖法」，也正是民眾黨不分區立委當選人陳昭姿長期主張，柯文哲大選期間也曾提出代理孕母納入人工生殖法。

另外，代表國民黨角逐立法院長的立委當選人韓國瑜，日前在臉書表態，回應民眾黨國會改革訴求，包含支持建立國會聽證、主張國會調查權、強化人事同意權、強化利益迴避、公布經費使用等；也回應了民眾黨提出的ＮＣＣ人事案建議。

藍白選前在多項重大改革，幾是殊途同歸。如今國民黨接連表態、釋出善意，短期目標自然是爭取民眾黨支持「韓江配」，長期則是未來藍白在法案、人事合作。但民眾黨考量的是，若照單全收恐失去話語權，被貼「小藍」標籤；若不收，監督執政黨本是必然，柯文哲選舉期間喊出要推動聯合政府，更等同自打臉。

民眾黨持續待價而沽，最終考慮的還是如何讓火力極大化，換得拓展更多合縱連橫的空間，畢竟進入國會將面對的是嫻熟折衝與交換的叢林老手，此時若連戰略位置都擺錯，奢談往後肉搏戰。

民眾黨 國民黨不分區立委 柯文哲 不在籍投票 韓國瑜 陳菁徽 國會改革 代理孕母 核電

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