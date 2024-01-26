新國會臉譜／許宇甄統計專業 力推財劃法修法

許宇甄小檔案 製表／蔡維斌 國民黨新科不分區立委許宇甄深耕雲林，擔任雲林婦聯會主委多年，對婦權保障與福利多所奔波，頗受婦女界敬重，她出身基層，更明白地方需求，幾次參加輔選政策制定，立下汗馬功勞，被國民黨主席朱立倫拔擢到中央黨部扛起組發會主委重責，輔選有功，首次進入國會，對於法案政策的推動，更充滿信心。

許宇甄給人的印象穩重樂觀，笑容常掛在臉上，曾在大學當講師，有濃濃的文青氣息，10多年前擔任雲林婦聯會主委，深耕基層帶動婦女團體保障婦女權益，包括醫療生育、才藝研習、照護弱勢等投下不少心力，深受肯定，也奠定她參與中央事務的良好基礎。

國民黨走向老化之際，來自基層的許宇甄更明白推動黨務年輕化的重要性，在擔任國民黨雲林縣黨部主委期間，基層選舉的輔選，她一改過去教條模式，多採用年輕人想法，在老、青之間選擇最活潑又不失穩重的戰略，成功完成多次挑戰，獲拔擢到組發會負責全國黨務推動。

許宇甄說，將來進入國會，對於地方所關切的財政收支劃分法修法會努力推動，以雲林六輕來說，每年上繳中央的稅達五百億元，分配到地方根本不成比率，她有統計學背景，會在這方面多費心。

許宇甄說，公投法不僅勞民傷財也無法落實民意，上次4大公投結果明顯看出，很多人沒能返鄉投票，無法充分展現公投民意，她將推動修法讓「公投綁大選」，只要中選會善盡規畫之責，就不會出現亂象，讓公投和選舉一起舉辦，才不會讓民眾舟車勞頓。

「6成民意希望政黨輪替，雖未能完成，但國會3黨不過半，立委角色更加吃重。」許宇甄強調，她將扮演好「強力監督」的角色，對於兩岸則堅守國民黨Defense（國防）和Dialogue（對話）的雙D立場，並在黨內推動新媒體加強與年輕人對話，期許下次實現政黨輪替目標。

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