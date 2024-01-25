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韓國瑜表態 力挺國會改革
國民黨昨將韓國瑜、江啟臣參選下屆立法院正副院長提名案送中常會核備。韓國瑜昨也表態支持建立國會聽證及調查權、強化人事同意權、利益迴避、公布經費使用等。黨主席朱立倫表示，韓國瑜與立法院黨團已陸續清楚表達國會改革的主張跟決心，國民黨也表達國會五大改革方案，相信已清楚回應包含民眾黨在內各方對國會改革的想法。
民眾黨人士透露，黨主席柯文哲最新動向是立院龍頭將支持韓國瑜；但柯文哲辦公室發言人陳智菡昨表示，目前民眾黨團尚未定案。
另一位民眾黨人士表示，廿六日會召開內部會議，評估藍綠的立院改革訴求再做決定。據了解，民眾黨內對立法院龍頭支持對象，有一派認為團進團出，一派則是希望分裂投票，另有一派傾向不選邊站，將自行推出正副院長人選。
外傳民眾黨院長將支持游錫堃，副院長支持江啟臣，黃珊珊表示還沒開黨團會議，不知道哪裡傳來的說法，民眾黨立場很清楚，就是有自己主體性，會做出自己的決定。
韓國瑜昨於臉書表示，「樂於支持，共同合作修法，再造完善的國會，落實公平正義」。黃國昌說，對於韓國瑜積極回應國會改革訴求，表示支持與肯定，「這是未來國會正向運作非常好的案例」。
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