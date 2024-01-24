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新國會臉譜／陳冠廷推智慧農業 促進山區發展

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣立委第2選區民進黨陳冠廷（中）當選立委，成功接棒陳明文的政治版圖。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣立委第2選區民進黨陳冠廷（中）當選立委，成功接棒陳明文的政治版圖。記者呂慧瑜／攝影

民進黨英系大老陳明文縱橫嘉義縣政壇40年放棄連任，兒子陳冠廷接棒參選，力抗在野整合勢力順利當選，他說，許多人感到嘉縣正在蛻變，會延續推動智慧農業升級等，且自己當過黨主席特助，要做國會外交，結交更多民主國家的國會議員，幫台灣外交新闢一條路。

陳冠廷小檔案 製表／呂慧瑜
陳冠廷小檔案 製表／呂慧瑜

陳冠廷不仗著家族實力，過去1年多來跑遍選區10個鄉鎮共178個村里，他說，當選後延續競選期間騎腳踏車在各鄉鎮互動的習慣，自許腳步不停歇，更加傾聽鄉親心聲，跟上社會脈動。

陳冠廷說，選舉期間很多國、高中時的同學來幫忙，都會對他說「覺得嘉義好像不太一樣了！」，他觀察因故宮南院、大埔美精密機械園區、民雄航太園區等，嘉義的確在蛻變，如何將改變延續下去是很重要的任務。

他認為，農業是嘉義根本，提出的農業政見不僅著眼提升農產品的保險與安全，更重視農業的現代化與永續發展，且智慧農業是現今趨勢，主張跨部會整合科技業與農業，設置農用無人機培訓基地，推動智慧農業的升級。

產業上則提倡利用當地資源，推動智慧科技產業和航太科技；社會福利方面，關注老年人的健康保障，以及提供優質托育服務減輕家庭壓力；交通上提出梅山纜車計畫和關鍵道路拓寬工程，促進交通便利和觀光發展。

陳冠廷說，見到山區學生與外國實習生交流時憧憬與渴望，也提出國際社會參與志工交流、國際企業實習計畫、擴大姊妹城市青年交流、文化與藝術交流4大計畫，希望非六都的孩子不會因生活環境影響到國際交流的機會。

「我提出的政見，未來都將成為政績！」陳冠廷說，說到做到是他的態度，努力促進山區的經濟發展，提升居民生活品質，也會持續在外交領域上，為台灣努力發聲、爭取更多國際友人的支持，讓世界看見台灣的美好。

陳冠廷 嘉義 實習

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