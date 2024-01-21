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新聞眼／競逐最強在野黨 藍白跟時間賽跑

聯合報／ 本報記者周佑政
新國會三黨不過半，藍白競逐誰是「最強在野黨」，從現在開始就必須展現強力監督力量，才能不負選民的期待。 聯合報系資料照
新國會三黨不過半，藍白競逐誰是「最強在野黨」，從現在開始就必須展現強力監督力量，才能不負選民的期待。 聯合報系資料照

過去八年民進黨執政貪腐弊端多，且因為民進黨國會過半，藉絕對多數護航「自家人」，助長綠色執政的藏汙納垢的風氣。如今新國會三黨不過半，國民黨作為最大在野黨、民眾黨則是關鍵少數，藍白競逐誰是「最強在野黨」，從現在開始就必須展現強力監督力量，才能不負選民的期待。

這次大選過程，藍白陣營主打民進黨「貪腐牌」，包括光電、高端潛艦國造、缺快篩、缺雞蛋等民進黨執政下的弊端。總統大選結果，因為在野陣營分裂，民進黨漁翁得利獲勝，但希望政黨輪替的六成民意，在立委選舉中，票投國民黨以及民眾黨，選民賦予藍白陣營在國會掌握多數席次，期待的就是，在野黨能掀開民進黨執政八年的「遮羞布」。

新國會二月一日就要報到，藍綠白三方攻防，第一戰就是立法院正副院長選舉。民眾黨目前擺出不願藍白合或綠白合的態勢，一方面是為了維持政黨自主性，二方面也是避免一開始就選邊站，被貼上小藍或小綠標籤。

不過，未來立法院開議之後，針對民進黨八年執政的貪腐弊病，在野黨對執政黨的監督，不容有「灰色地帶」。國民黨作為最大黨，不能再像過去被詬病「戰力薄弱」，尤其國民黨這次不乏四十歲以下的年輕立委進軍國會，為藍營注入活水，藍營老將與新人必須合作無間，更要聯合在野陣營，帶頭「查案」。

民眾黨作為國會關鍵少數，不能擺出曖昧不明態度，只想要「左右逢源」，而是必須扮演好在野陣營監督的角色，否則如何回應廣大民意的期待。

距五二○新總統、新內閣就職還有段時間，行政院長陳建仁帶領的執政團隊雖只是「看守內閣」，但國民黨與民眾黨不能因此鬆懈，從立法院開議後就必須跟時間賽跑，展現強力監督的作為。自新國會開始的第一天，民眾就將睜大眼檢視藍白陣營的表現；誰才是最強在野黨，選民不久之後就會打出分數。

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