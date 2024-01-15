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新潮流將獨霸？ 郭正亮直言不可能：賴政府新閣揆「他」最有希望

聯合新聞網／ 綜合報導
2024大選落幕後，賴政府新閣揆人選引發外界關注。記者邱德祥/攝影
2024大選落幕後，賴政府新閣揆人選引發外界關注。記者邱德祥/攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

隨著2024大選落幕，有關新閣揆人選的話題備受外界關注，目前以總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、前文化部長鄭麗君與高雄市長陳其邁等人呼聲最高。對此，前立委郭正亮14日透露，目前看來林佳龍希望最大，是最有機會補上行政院長的人選

針對外界質疑新潮流將獨霸民進黨或行政院，郭正亮14日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴蕭得票率僅40%，立法院席次也不在多數，底氣不夠，因此他認為非常困難。郭正亮解釋，陳水扁執政時，部長很容易陣亡，「因為只要有人對你不滿，就會把消息洩露給在野黨，讓在野黨來鬥你」。

郭正亮接著分析，蔡英文的狀況與陳水扁不同，蔡執政時兩屆國會都過半，「光是民進黨就可以護你的官位」，不過現在民進黨在立法院不佔多數，一旦有料被爆料給在野黨，就無路可逃。

至於新閣揆會由誰奪下，郭正亮坦言，目前看來不可能是鄭麗君，因為鄭不懂財經，且行政院長應具備當過市長的能力，所以林佳龍、陳其邁較有可能。不過陳其邁目前還在任內，加上郭正亮點出，鄭文燦雖協調性很強，但行政院的布局不可能都是新潮流，因此相比之下，郭正亮認為，林佳龍是希望最大、最有機會的人選。

郭正亮進一步解釋，賴清德應該會招攬非新潮流系的人當行政院長，「因為如果總統也是新潮流，行政院長也是新潮流，對民進黨而言權力過於集中」，他更直言，接下來賴清德會網羅無黨籍人才，現階段想透過與國民黨、民眾黨協商推薦閣員相對困難，因此他認為政黨協商的機率微乎其微。

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