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綠高雄8席全上 賴瑞隆高票 下屆市長呼聲高

聯合報／ 記者卜敏正蔡世偉／高雄報導
民進黨立委賴瑞隆連任成功。記者徐如宜／攝影
民進黨立委賴瑞隆連任成功。記者徐如宜／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨高雄立委選戰此次再度八仙過海，除第6選區黃捷與第3選區李柏毅成功世代交替，順利連任的6名立委也成為2026高雄市長的熱門人選。

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地方評估，許智傑與賴瑞隆已布局許久，明顯看出欲參選下屆市長，不過賴瑞隆已連續兩屆拿下全市最高票，出線機會大增。

第1選區4連霸立委邱議瑩來自屏東政治世家，她曾是最年輕國大代表，民進黨最年輕中常委，一路敢衝敢撞，這次選舉再拿下7萬9567票；2選區邱志偉本屆雖以11萬7992票擊敗國民黨曹桓榮的6萬8168票，但藍綠選票比起上屆已拉近。

第4選區林岱樺同樣來自政治世家已6屆立委勝選，近3屆選舉都拿逾11萬票，實力未減。

林岱樺2009年初曾獲得民進黨提名參選高雄縣長選舉，可惜當年縣市合併，這次再以12萬1001票連霸，地方認為她2年後接棒拚戰百里侯，順理成章。

第5選區國民黨6連霸市議員黃柏霖，3度挑戰民進黨立委李昆澤，昨開票過程中，李昆澤雖保持領先，但與黃柏霖票數差距一度僅數千票，直到晚間7時許，確認李領先黃近1.8萬票，支持者歡呼大喊，「李昆澤贏了！」

第7選區許智傑長期深耕鳳山，曾任教師、鳳山市代、高雄縣議員、鳳山市長、鳳山區長、三屆立委，基層勢力雄厚，本屆面對勁敵鍾易仲，選前2周肉搏戰，終於過關連任，若要更上層樓，市政經驗是最大本錢。

第8選區前鎮、小港向來是「綠油油」之地，李明璇雖然條件優異，好感度佳，但因起步較晚，在地方屬新人，經營上較為吃力；賴瑞隆已連2屆都拿下逾10萬票，雖然藍營李明璇強攻，但賴仍拿下12萬1064票當選，也被視為下屆高雄市長熱門人選。

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