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拿下深藍中正區 吳沛憶競選補助款要信託

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
民進黨籍吳沛憶（左）打敗對手，順利當選立委，現任立委林昶佐送上「我陪你」祝福。記者鍾維軒／攝影
民進黨籍吳沛憶（左）打敗對手，順利當選立委，現任立委林昶佐送上「我陪你」祝福。記者鍾維軒／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台北市第5選區（萬華、北中正）上演三腳督，藍營遭瓜分票源，綠營漁翁得利。民進黨吳沛憶最終以近40%得票率，成功接棒林昶佐，守住席次，擊敗國民黨鍾小平和柯陣營支持的無黨籍于美人，並拿下被視為深藍基本盤的中正區。

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從開票起，吳沛憶就一路領先，競選總部擠滿支持者，民眾陸續聚集，高喊「凍蒜」，7點前已領先鍾小平6300票，支持者揮旗歡呼，氣氛熱鬧。

吳沛憶說，她是中正萬華史上第一位卅歲世代的立委，未來會秉持相同信念，在國會發聲；她也感謝于美人事業有成仍願意投入公共事務，是可敬的對手。她最後宣布，要把競選補助款信託，作為支持中正萬華教育文化發展所用，以行動投資、支持下一代。

鍾小平晚間7點18分說「我盡力了」，自行宣布敗選。他說，一對一可以贏1萬多票，但非綠吵吵鬧鬧就輸了，接下來在野聯盟怎麼辦，是藍白黨主席朱立倫、柯文哲要去思考的。

于美人表示，政治人物說真話就選不上，會選舉和會做好立委是兩件事，政黨依賴鐵票，殊不知就是鐵票讓政黨生鏽。她不會考慮未來要不要加入政黨，但會用有限的資源做力所能及的事。

第5選區立委但歷經服貿協議爭議與太陽花運動後，國民黨氣勢跌落。鍾小平選前衝刺，並和市黨部主委黃呂錦茹營造大團結的氣氛，有效拉回藍營基本盤，最後拿下近35%得票；但于美人拿下逾23%、近4萬票，對鍾小平造成重傷害；吳沛憶以近6萬7000票勝出。

藍營人士表示，鍾小平地方人脈欠佳，黨內初選又開罪對手議員應曉薇、郭昭巖，基層組織動員受阻，輔選大咖籲請支持者「放下恩怨」，效果有限，最終敗選。

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