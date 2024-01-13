誰是政黨票大贏家？2024不分區立委選舉開票 鎖定最新戰況

2024總統立委選舉今（13）日登場，除了新的正副總統人選將出爐，立法院總計113席也會迎來新的面貌。其中，不分區立委選舉依政黨票比例來獲得席次，本屆將有16個政黨來角逐34席不分區立委。

主要政黨的提名名單中，位列第一的分別是國民黨前高雄市市長韓國瑜、民進黨靖娟基金會執行長林月琴、民眾黨前台北市副市長黃珊珊、時代力量前台中市副市長林依瑩。

總統及立委開票作業於今天下午4點起進行並回報，《聯合新聞網》將即時掌握最新開票情況，以及整理最終當選名單，讓讀者掌握第一線戰況。

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